我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨台北市議員，考量她涉犯不違背職務收賄、利用職務機會詐取財物等3罪，以及繳回所有犯罪所得，因此判處7年10月。依據一審判決，陳怡君擔任台北市議員第13屆、14屆議員期間，與辦公室主任「饅頭」張惠霖共謀，找親友洪于涵、賀璽、張家蓉擔任，偽造她們的簽名向議會；市議會將人頭助理的薪資匯入帳戶後，張惠霖透過提領、轉存、開支票再轉存的多次拆分移轉手法，意圖製造金流斷點、隱匿犯罪所得。陳怡君還涉嫌收賄。品嘉建設公司、品嘉營造公司，董事長胡偉良、總經理高明義延攬張惠霖擔任顧問，陳怡君。陳怡君在2023年8月透過台北市公燈處聯絡人，協助品嘉建案加速辦理行道樹移植，2023年9月要求北市府工務局加速臨時水電整合申請，2023年11月催促北水處速辦臨時水電整合申請，2023年12月發函給工務局、中華電信，召開建案申請用電的協調會。陳怡君、張惠霖在偵查及審理中都對犯罪事實坦承不諱，而且在檢方起訴前自動繳交全部犯罪所得，依法可減刑。一審以《貪污治罪條例》的「」判陳怡君3年10月，第13屆議員期間詐領助理費298萬4501元部分涉犯「」，判處3年10月，第14屆議員詐領86萬4067元部分，再以一個「詐取財物罪」判3年8月，張惠霖收賄與詐領助理薪資等犯行應執行有期徒刑5年10月、褫奪公權4年，不得易科罰金，洗錢罪判刑6月，可易科罰金18萬元。人頭助理洪于涵、賀璽、張家蓉分別判處1年10月、2年、1年11月，都緩刑2年。品嘉建設兩名高層都犯行賄罪，董事長胡偉良遭判1年、總經理高明義6個月，可易科罰金18萬元。士院指出，陳怡君擔任台北市議會第13屆、第14屆議員，本應廉潔自持，並遵法自律，，竟為謀求一己私利，罔顧國家給予助理補助費之目的，詐取公費助理補助費，又不思廉潔自持，竟因一時貪念收受賄賂，