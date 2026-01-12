我是廣告 請繼續往下閱讀

BoA離開待了25年的SM 長文聲明公開

BoA介紹 SM娛樂的大師姐

BoA寶兒演藝生涯奉獻給SM娛樂超過25年，今（12）日突然宣布離開，SM發聲明表示：「BoA在這25年間，毫無疑問是SM的驕傲、自豪，也是象徵性的存在。不只是藝人BoA，也衷心祝福名為權寶兒的未來人生能夠幸福。」，凸顯兩人對職涯規劃與公司未來走向的考量截然不同。BoA寶兒1997年就進入SM娛樂當練習生，2000年出道立刻紅遍亞洲，但滿25年之際，她今天宣布已經離開待了很久的SM，前公司也說：「本公司在與BoA進行長時間、深入的討論後，雙方已協議將於2025年12月31日結束合約，結束這段長達25年的同行旅程。」證實離開SM娛樂。不同於SM另一位大師姐太妍，日前卻決定跟SM續約，SM當時強調：「此次續約是建立在長時間累積的信任與深厚夥伴關係之上。」因為太妍過去常在社群、公開場合開酸嗆公司，沒想到還是決定留下，粉絲都笑喊：大家好，這裡是SM娛樂。首先，向一直以來給予藝人BoA滿滿愛與支持的Jumping BoA粉絲們，以及所有關心她的大家，致上最誠摯的感謝。本公司在與BoA進行長時間、深入的討論後，雙方已協議將於2025年12月31日結束合約，結束這段長達25年的同行旅程。BoA於2000年、年僅13歲出道，至今迎來出道25週年，這段期間，她作為在亞洲各地開拓韓流的「海外進軍象徵」、也是被譽為「亞洲之星」的存在，長年深受全球音樂粉絲喜愛，同時也成為引領K-pop浪潮、無數後輩藝人的榜樣。作為開拓者與先行者，BoA一路走來的每一步，都因她不懈的努力與熱情，留下了耀眼的成果與無可取代的紀錄。從寫下韓國流行音樂新歷史的特別出道時刻，到成長為No.1藝人與製作人的現在，我們珍惜並記得所有瞬間，能夠陪伴她走過這段燦爛的旅程，對本公司而言是莫大的榮幸。BoA在這25年間，毫無疑問是SM的驕傲、自豪，也是象徵性的存在。雖然與本公司的專屬合約即將告一段落，但我們仍由衷支持BoA在未來的新活動與新挑戰中，盡情發揮自身實力，作為「亞洲之星」持續綻放更加耀眼的光芒。也請大家持續給予即將展開新篇章的BoA滿滿的愛與關注。不只是藝人BoA，也衷心祝福名為權寶兒的未來人生能夠幸福。謝謝大家。BoA寶兒是SM娛樂的大師姐，也是Super Junior、少女時代、EXO、SHINee等人氣團體的共同前輩，橫跨K-POP多個世代。她當年是在社區舞蹈比賽中被SM娛樂員工相中，1997年、年僅11歲就進入公司接受高強度訓練，語言、舞蹈與歌唱同步培養，定位明確就是要成為亞洲級歌手。也因此，寶兒僅完成小學正規教育，之後長時間赴日學習語言，甚至與日本播音員共同生活磨練會話能力，累積對日本文化的深度掌握與理解，為日後海外發展打下關鍵基礎。2000年8月25日，13歲的BoA以首張專輯《ID; Peace B》在韓國出道，隨後將重心轉往日本並迅速走紅，當年在日本市場紅到成為一個時代的代表人物，也讓她能流利使用韓文、日文與英文，國際活動完全零障礙。除了音樂成績亮眼，BoA近年也積極拓展戲劇領域，2024年在韓劇《和我老公結婚吧》中的表現讓不少觀眾重新認識她的演技實力。至於健康狀況，她去年（2025）7月被診斷出膝蓋急性骨壞死，接受手術並全面暫停高強度舞蹈後，仍選擇捐款1億韓元（約台幣230萬元）給三星首爾醫院骨科，希望為同樣受病痛所苦的人帶來實質幫助。