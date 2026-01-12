我是廣告 請繼續往下閱讀

為什麼「嬰幼兒海苔」要特別小心？

家長先做對三件事：停用、分散、補足

什麼情況建議就醫評估？

行政院消保處於上（12）月公布四件嬰幼兒食品重金屬「重金屬-鎘」超標，另有媒體爆料，多款標榜「嬰幼兒可食／有機／低鈉」韓國進口海苔，經第三方檢驗發現鎘、鉛等重金屬有超標情形，個別樣本鎘含量甚至被報導達現行嬰幼兒相關標準的數十倍。對此，台北市立聯合醫院婦幼院區小兒科主治醫師鄭彥辰表示，家長面對食安事件不必恐慌，多數孩子即使曾食用，通常不會出現急性中毒；真正需要重視的是低劑量、長期、反覆攝入造成的慢性累積風險，可能影響嬰幼兒發育中的神經系統、腎臟功能與骨骼生長。鄭彥辰指出，嬰幼兒對重金屬更敏感，原因包括：1. 腸道吸收率較高：嬰幼兒對鈣、鐵、鋅等需求大，重金屬可能藉由相同通道被吸收。2. 血腦屏障尚未成熟：鉛等神經毒性物質更可能影響發育中的大腦。3. 排泄與代謝能力未成熟：腎臟清除較慢，暴露後更容易累積。鄭彥辰建議家長把握「先停用、再分散、補營養」三原則：一、先停用：立即盤點家中產品• 針對新聞揭露或主管機關公告的品牌與批號：立刻停止食用。• 對於未被點名但同樣以「嬰幼兒專用」行銷的進口海苔：建議暫時降低頻率，待業者提出近期合格檢驗或主管機關公告結果。二、再分散：不要讓海苔變成「每天必吃」• 海苔不應成為嬰幼兒固定每日零食。原則以少量、低頻、替代多樣為主。• 飲食多樣化是降低單一污染來源風險、最有效也最容易做到的方式。三、補營養：用正確飲食搭配降低吸收與傷害• 鐵、鈣、鋅要足夠：重金屬會與必需礦物質競爭吸收，所以只需注重平時營養均衡，攝取的微量元素足夠，也可降低重金屬之傷害。鄭彥辰指出，多數重金屬暴露屬慢性，未必立刻出現明顯症狀；是否需要抽血或其他檢驗，須依「暴露量、頻率、年齡、既往健康狀況」綜合判斷。建議就醫評估的情境包括：• 孩子長期、頻繁食用疑慮產品（例如連續多週、幾乎天天食用）。• 家長懷疑還有其他暴露來源（如老舊屋況粉塵、來路不明食品或補充品等）。• 出現不明原因的食慾差、腹痛、便祕、倦怠，或發展／學習疑慮等（多為非特異症狀，仍建議由醫師評估）。鄭彥辰強調，不是吃到一次就需要急診或立刻抽血；但若家長高度焦慮、孩子屬高風險族群（早產兒、腎臟疾病、營養不良等），可至兒科門診由醫師評估是否需要檢驗與追蹤。