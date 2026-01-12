被網友封為「全台最美藥局」的台中分子藥局，鄰近台中國家歌劇院，今（12）日宣布台中實體門市將於2月25日結束營運，引發外界關注。分子藥局負責人劉彥伯表示，此舉並非倒閉，而是品牌階段性轉型，未來將把重心轉向電商服務與產品研發，持續陪伴消費者的健康需求。
分子藥局營運調整完整說明：
分子藥局自2017年7月開設以來，於台中實體門市累積了近3150個日子，持續圍繞產品、成分與健康選擇進行反覆驗證與討論，並以理性、透明與品質為核心，建立與消費者之間的信任關係。
因應品牌長期發展策略調整，分子藥局將於2026年2月25日結束台中實體門市營運，並正式將品牌重心轉向電商服務與產品研發。此一決定為階段性的轉型與聚焦，期望讓更多資源回到品牌產品studio GLOW本身，並以一個更現代、更精準並不受空間限制的方式，持續陪伴與照護現今社會消費者的身心健康。
實體門市期間，分子藥局不僅是一間藥局，更是一處能夠停下來討論健康、生活與選擇的場域。從品牌初期受到媒體與消費者的關注，到疫情期間與大眾一同面對防疫物資短缺的時刻，這些共同經歷的對話與信任，皆已成為品牌重要的累積與養分。
未來，雖然營運形式有所轉變，但分子藥局對於「理性」、「品質」與「誠實」的核心價值不變，仍將持續反映在每一項產品研發與服務決策之中，期待以更貼近現代生活節奏的方式，繼續與消費者同行。
感謝所有曾經走進門市、參與對話，並長期支持分子藥局的朋友。
資料來源：分子藥局
我是廣告 請繼續往下閱讀
分子藥局自2017年7月開設以來，於台中實體門市累積了近3150個日子，持續圍繞產品、成分與健康選擇進行反覆驗證與討論，並以理性、透明與品質為核心，建立與消費者之間的信任關係。
因應品牌長期發展策略調整，分子藥局將於2026年2月25日結束台中實體門市營運，並正式將品牌重心轉向電商服務與產品研發。此一決定為階段性的轉型與聚焦，期望讓更多資源回到品牌產品studio GLOW本身，並以一個更現代、更精準並不受空間限制的方式，持續陪伴與照護現今社會消費者的身心健康。
實體門市期間，分子藥局不僅是一間藥局，更是一處能夠停下來討論健康、生活與選擇的場域。從品牌初期受到媒體與消費者的關注，到疫情期間與大眾一同面對防疫物資短缺的時刻，這些共同經歷的對話與信任，皆已成為品牌重要的累積與養分。
未來，雖然營運形式有所轉變，但分子藥局對於「理性」、「品質」與「誠實」的核心價值不變，仍將持續反映在每一項產品研發與服務決策之中，期待以更貼近現代生活節奏的方式，繼續與消費者同行。
感謝所有曾經走進門市、參與對話，並長期支持分子藥局的朋友。