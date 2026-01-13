NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日已進入倒數一個月，金州勇士隊補強動向明朗化。根據《CBS Sports》專家 Sam Quinn的最新預測，布魯克林籃網隊明星前鋒「稱 MPJ」小麥可·波特（Michael Porter Jr.）極有可能透過交易加盟勇士。分析指出，MPJ的薪資結構讓勇士隊有條件在不破壞核心陣容的前提下，打造極具競爭力的「四巨頭」陣容。
交易倒數 庫明加成為關鍵籌碼
勇士隊目前正深陷這場交易遊戲的漩渦之中，主因是前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）直到1月15日才具備交易資格。專家預期，一旦庫明加解除交易限制，勇士隊將沒有理由維持現有陣容進入下半球季，勢必會發動交易以改變賽季前景。
MPJ交易優勢曝光 薪資相對親民
Sam Quinn認為，MPJ是本季市場上最引人注目的候選人之一，他具備聯盟夢寐以求的體型與頂尖投射能力。而且他的性價比更高，相較於市場上其他正牌「頂薪球員」，MPJ的獲取成本與配平薪資的難度相對較低。
如此，勇士可以保全核心陣容，勇士隊可以在引進MPJ的同時，完整保留柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）與格林（Draymond Green）三位主將。這筆交易將能把巴特勒與格林的堅韌防守，與柯瑞及MPJ的精英級射程完美融合。
MPJ正經歷職業生涯最佳球季
曾在2023年協助金塊隊奪冠的MPJ，本季在籃網隊展現了驚人的進攻火力，場均攻下26.1分，投籃命中率達49.5%，三分球命中率更是優異的41.1%。
若交易達成，MPJ與柯瑞的組合將瞬間提升勇士隊的外線威懾力，建立更強大的進攻體系，並以此發起衝擊總冠軍的最後攻勢。在 1 月初的市場氛圍下，這項交易方案被公認為目前最務實且具備高度實現可能的選項。
消息來源：Sam Quinn
我是廣告 請繼續往下閱讀
勇士隊目前正深陷這場交易遊戲的漩渦之中，主因是前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）直到1月15日才具備交易資格。專家預期，一旦庫明加解除交易限制，勇士隊將沒有理由維持現有陣容進入下半球季，勢必會發動交易以改變賽季前景。
Sam Quinn認為，MPJ是本季市場上最引人注目的候選人之一，他具備聯盟夢寐以求的體型與頂尖投射能力。而且他的性價比更高，相較於市場上其他正牌「頂薪球員」，MPJ的獲取成本與配平薪資的難度相對較低。
如此，勇士可以保全核心陣容，勇士隊可以在引進MPJ的同時，完整保留柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）與格林（Draymond Green）三位主將。這筆交易將能把巴特勒與格林的堅韌防守，與柯瑞及MPJ的精英級射程完美融合。
MPJ正經歷職業生涯最佳球季
曾在2023年協助金塊隊奪冠的MPJ，本季在籃網隊展現了驚人的進攻火力，場均攻下26.1分，投籃命中率達49.5%，三分球命中率更是優異的41.1%。
若交易達成，MPJ與柯瑞的組合將瞬間提升勇士隊的外線威懾力，建立更強大的進攻體系，並以此發起衝擊總冠軍的最後攻勢。在 1 月初的市場氛圍下，這項交易方案被公認為目前最務實且具備高度實現可能的選項。