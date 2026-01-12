我是廣告 請繼續往下閱讀

▲宋仲基曬出「台灣感性照」跟紅綠燈合照。（圖／IG@hi_songjoongki）

宋仲基拿台北市垃圾袋趴趴走 還買香菜多力多滋

宋仲基相隔9年來台 擔任金唱片頒獎嘉賓

▲HLL老闆跟宋仲基（右）在金唱片一同頒發最後一個獎項「專輯大獎」。（圖／讀者提供）

金唱片圓滿落幕但話題持續延燒，這次相隔9年再度來台、擔任頒獎人的宋仲基，今（12）日突然在IG曬出多張「台灣感性照」，畫面裡不只出現香菜口味多力多滋，還直接拎著台北市垃圾袋在街頭趴趴走，一秒融入在地日常，簡單一句「in Taipei 😆」立刻引爆討論。宋仲基曬出拿台北市垃圾袋在街頭趴趴走，還有香菜口味多力多滋的照片，不是五星級飯店、不是精品街景，而是超商零食＋市府指定垃圾袋，每一張都精準戳中台灣人笑點，被網友封為「最接地氣的韓國男神來台照」，反而更有「真的在台北生活過」的既視感。網友留言也瞬間歪樓，留言區直接變成香菜派與反香菜派戰場，「哥你也站香菜派嗎？台灣香菜零食多到你吃不完」、「居然選香菜口味我心碎了」、「台北市垃圾袋這個太內行」，甚至有人狂貼他跟前妻宋慧喬的GIF動圖，整個互動超失控。其實宋仲基這次是相隔9年再度來台，上一次在台北街頭被捕捉，已經是與宋慧喬當紅的2016年時期。這回他因金唱片獎來台擔任頒獎人，典禮當天與HLL老闆同台，用韓文、中文輪流向觀眾問候：「大家好，我是宋仲基，好久不見！」現場氣氛熱絡。典禮最終由HLL老闆宣布Stray Kids拿下專輯大賞，成為當晚最後一個獎項，也替第40屆金唱片畫下句點。宋仲基與宋慧喬因2016年合作經典韓劇《太陽的後裔》假戲真做，2017年步入婚姻，當年婚訊跟作品轟動全台觀眾，不過這段婚姻維持不到2年，他們已在2019年離婚。之後宋仲基於2023年1月30日與英國籍女星凱蒂露易斯桑德斯（Katy Louise Saunders）再婚，婚後育有一子一女，人生階段正式翻篇，令不少「太陽CP」粉絲遺憾不已。