備受兩岸棒球圈關注的44歲前旅美名投曹錦輝，原定明(13)日將在中國城市棒球聯賽(CPB)迎來加盟福州海俠隊後的處女秀。不過，就在球迷引頸期盼這位昔日天才投手的身手之際，福州海俠隊稍早突然發布官方公告，宣布曹錦輝的初登板將會延後，讓不少想一睹「狂曹」風采的球迷得再等等。福州海俠隊在公告中指出，球團深知社會各界與廣大球迷對於曹錦輝「登陸」聯賽的殷切期盼，但考量到選手個人的狀態調整需求，決定推遲他的首次亮相時間。公告中強調：「我們深知球迷的期待，將第一時間透過球隊官方媒體同步手續進展及參賽安排。懇請廣大球迷給予理解與耐心，共同等候曹錦輝以最佳狀態登陸賽場。」雖然未明確給出新的時間表，但球團顯然希望這位王牌能調整到百分之百再上場。作為台灣棒球史上首位升上大聯盟(MLB)的投手，曹錦輝的棒球生涯堪稱傳奇且充滿爭議。他曾先後效力科羅拉多落磯、洛杉磯道奇與堪薩斯皇家，更是台灣首位在MLB拿下勝投與敲出安打的紀錄保持人。2009年他返台加盟兄弟象，以霸氣的「Come On」手勢與美式球風掀起熱潮，無奈同年捲入「黑象事件」假球案，雖獲不起訴處分，仍遭中職聯盟永不錄用。不過，天賦異稟的他在沉寂多年後，竟於2015年奇蹟似地重返道奇隊並投回大聯盟。雖然他在2017年宣告退休，但近期44歲的他仍在自主訓練中飆出150公里的火球，影片曝光後引發網路熱議，證明這位昔日天才的身手依舊不容小覷。此次加盟CPB雖遇首秀延期，但話題熱度已成功引爆。