對戰組合 比賽時間 爵士（Utah Jazz） @ 騎士（Cleveland Cavaliers） 8:00 AM 塞爾提克（Boston Celtics） @ 溜馬（Indiana Pacers） 8:30 AM 76人（Philadelphia 76ers） @ 暴龍（Toronto Raptors） 8:30 AM 籃網（Brooklyn Nets） @ 獨行俠（Dallas Mavericks） 9:30 AM 湖人（Los Angeles Lakers） @ 國王（Sacramento Kings） 11:00 AM 黃蜂（Charlotte Hornets） @ 快艇（Los Angeles Clippers） 11:30 AM

NBA美國職籃（National Basketball Association）2025-26賽季1月13日賽程，將進行6場比賽。其中焦點賽聚焦在洛杉磯湖人作客沙加緬度國王。這是雙方本季第3次交手，湖人在去年12月29日的前一次對決中，以125：101大勝國王，整體內容呈現一面倒。國王本季對太平洋組對手僅1勝7敗，進攻端表現低迷，場均僅109.8分為西區最差。湖人則在分組對戰中取得4勝4敗，防守效率位居西區第9，場均失分116.3分，並將對手命中率壓制在48.6%。外線火力對比方面，國王本季場均僅投進10.3顆三分球，比湖人防守端場均允許的13.4顆少了3.1顆；湖人場均11.7顆三分球，則略低於國王防守端允許的12.8顆，外線並非兩隊最主要勝負關鍵。個人表現方面，國王由拉文（Zach LaVine）場均19.9分、3籃板撐起進攻門面，德羅展（DeMar DeRozan）近10戰場均19.2分，仍是穩定火力來源。湖人則由唐西奇（Luka Dončić）繳出場均33.3分、8籃板的超高輸出，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）近10場平均命中1.9顆三分球，外線穩定度成為比賽關鍵之一。近10場比賽，國王僅拿下2勝8敗，場均104.9分，防守端失分高達119.8分，狀況持續探底；湖人則為4勝6敗，場均107.4分，對手場均得分113.3分，整體起伏仍在調整中。傷兵方面，國王的莫瑞（Keegan Murray）因腳踝傷勢缺陣，沙波尼斯（Domantas Sabonis）則因膝傷無法出賽，內線戰力受影響甚鉅。湖人方面，里夫斯（Austin Reaves）與提耶羅（Adou Thiero）確定缺席。2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。緯來體育台美國主要轉播平台： ESPN、MSG、NBCSNBA League Pass、Line Today。