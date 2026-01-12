NBA美國職籃（National Basketball Association）2025-26賽季1月13日賽程，將進行6場比賽。其中焦點賽聚焦在洛杉磯湖人作客沙加緬度國王。這是雙方本季第3次交手，湖人在去年12月29日的前一次對決中，以125：101大勝國王，整體內容呈現一面倒。
🏀沙加緬度國王（9勝30敗，西區第14）VS 洛杉磯湖人（23勝13敗，西區第5）
📍地點：加州沙加緬度
🕤時間：1月13日（週二）早上11點00分
🏀賽事看點
國王本季對太平洋組對手僅1勝7敗，進攻端表現低迷，場均僅109.8分為西區最差。湖人則在分組對戰中取得4勝4敗，防守效率位居西區第9，場均失分116.3分，並將對手命中率壓制在48.6%。
外線火力對比方面，國王本季場均僅投進10.3顆三分球，比湖人防守端場均允許的13.4顆少了3.1顆；湖人場均11.7顆三分球，則略低於國王防守端允許的12.8顆，外線並非兩隊最主要勝負關鍵。
🏀焦點球星
個人表現方面，國王由拉文（Zach LaVine）場均19.9分、3籃板撐起進攻門面，德羅展（DeMar DeRozan）近10戰場均19.2分，仍是穩定火力來源。
湖人則由唐西奇（Luka Dončić）繳出場均33.3分、8籃板的超高輸出，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）近10場平均命中1.9顆三分球，外線穩定度成為比賽關鍵之一。
🏀近況表現
近10場比賽，國王僅拿下2勝8敗，場均104.9分，防守端失分高達119.8分，狀況持續探底；湖人則為4勝6敗，場均107.4分，對手場均得分113.3分，整體起伏仍在調整中。
⚠️ 傷兵名單
傷兵方面，國王的莫瑞（Keegan Murray）因腳踝傷勢缺陣，沙波尼斯（Domantas Sabonis）則因膝傷無法出賽，內線戰力受影響甚鉅。湖人方面，里夫斯（Austin Reaves）與提耶羅（Adou Thiero）確定缺席。
🏀 NBA 2024-25 賽季｜台灣時間 2026年1月13日（星期二）賽程表：
🟡NBA直播哪裡看？
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
🟡電視轉播：
緯來體育台
美國主要轉播平台： ESPN、MSG、NBCS
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。
🏀 NBA 2024-25 賽季｜台灣時間 2026年1月13日（星期二）賽程表：
|對戰組合
|比賽時間
|爵士（Utah Jazz） @ 騎士（Cleveland Cavaliers）
|8:00 AM
|塞爾提克（Boston Celtics） @ 溜馬（Indiana Pacers）
|8:30 AM
|76人（Philadelphia 76ers） @ 暴龍（Toronto Raptors）
|8:30 AM
|籃網（Brooklyn Nets） @ 獨行俠（Dallas Mavericks）
|9:30 AM
|湖人（Los Angeles Lakers） @ 國王（Sacramento Kings）
|11:00 AM
|黃蜂（Charlotte Hornets） @ 快艇（Los Angeles Clippers）
|11:30 AM
