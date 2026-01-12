我是廣告 請繼續往下閱讀

AI高速發展需求旺盛，也幾乎把記憶體全吃光，引發市場出現前所未有的缺貨漲價潮，三星、SK海力士及美光三大記憶體原廠難提高供給量，市場估記憶體已進入「地獄級缺貨」，可能一路延續到2027年底。對此，分析師認為，目前問題仍出在DRAM身上，至少這樣的缺貨漲價今年都還會持續。至於記憶體族群股價，分析師指，強度還在「不敢說高點到了。」三星、SK海力士及美光三大記憶體原廠，因產能受限、毛利率鎖定在6成以上等因素，難提高供給量，市場估記憶體「地獄級缺貨」來襲。價格上，法人預期，今年是記憶體報價全面爆發的一年。以原廠混合產品平均單價（blended ASP）估算，三星2026年DRAM平均售價年增幅度可達84%，SK海力士約75%，NAND ASP年增幅度亦高達71%。從庫存結構觀察，目前DRAM原廠成品庫存僅約四到五週，主要客戶端庫存約七到九週；NAND方面，Client與eSSD庫存僅五到九週。法人指出，在需求持續增溫的背景下，整體市場幾乎沒有緩衝空間。證期雙照分析師翁偉捷今日接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時分析，目前記憶體市場主要問題仍是在DRAM部分，DRAM的缺貨潮就要看廠商何時會擴產，至少目前都還尚未看到有擴產的動作，因此，今年應該都會持續如此漲價缺貨的情況。翁偉捷直言，目前看來缺貨潮的確明顯，市場則紛紛提及會延續到2027年，但事實上，就是看是否有主要生產廠商願意擴產，目前看來國內幾家DRAM重要生產廠商都沒有這樣的打算，所以至少可以確定今年DRAM缺貨情形還是會持續下去。然而，由於DRAM漲價，他說，也會影響到下游消費性電子產品，不管是筆電、PC或是手機，必定會反映在這些終端產品售價上，一旦售價調漲，那消費者不買單，形成了惡性循環，那很有可能會因為這個惡性循環，而導致DRAM需求下滑，如果沒有需求，「我供給這麼多反而又會變成一個供過於求的狀態。」，因此，一方面是擴產，一方面是若終端產品售價調漲，消費者消費意願變低、賣不好，這樣的缺會漲價問題就會「反咬回來。」翁偉捷提到，現階段只要任何一家DRAM廠商有能力擴產且也真的擴產了，這樣「漲價缺貨」的平衡就會被打破，他形容，這有點像膽小鬼遊戲，「看誰先開那一槍去爭擴產、看誰想要真實落袋更多」，由於目前各家產能比較固定，沒有太明顯的增幅，每家記憶體廠其實賺得都是報價獲利，而非真正的營收數字，因此，就要觀察是否有哪家廠商可能「比較貪心一點」，想擴大營收，就會偷偷擴產，只要一擴產，市場上非常敏感，就會立刻得知，價格就會開始鬆動。至於記憶體族群股票是否接下來還會有上漲空間？翁偉捷分析，基本上強度還有，可能還會再創高，「不敢說高點已經到」，未來創高可能性還是存在。但相較過去的持續性大漲、呈現倍數大漲的行情機會恐怕就會變比較低，他估可能就在20%左右，可能會創高，但創高後不一定會再繼續上漲。另外，由於上週記憶體族群被「關禁閉」，股市流傳著一段傳說，指出股票被關出來之後會更大尾，翁偉捷表示，只要市場上繼續維持這樣的交易模式，記憶體的熱度就不會減，直到價格開始泡沫，比如籌碼開始鬆動、大股東一直賣，量大都漲不動「高檔出大量都不漲」，他提醒，這時候投資人就要小心，這就是要開始下跌的訊號。