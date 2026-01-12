我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇巨星大谷翔平的「二刀流」神話，不僅讓球迷瘋狂，就連大聯盟頂尖球星也深感折服。近日，克里夫蘭守護者的當家強打拉米瑞茲（José Ramírez）接受多明尼加媒體採訪時，再次強調大谷翔平是「不同次元」的運動員，並直言在球員眼中，他與任何人都無法相提並論，即便與「法官」賈吉（Aaron Judge）都無法與大谷相提並論。拉米瑞茲本身也是一名頂級強打者，他在2024年賽季繳出39轟、118打點、41盜的恐怖成績，但在談到大谷翔平時，他顯得極度謙遜：「每個人都想看大谷，對吧？他在各個意義上都是獨樹一幟的。」針對外界常拿紐約洋基主砲賈吉與大谷進行比較，拉米瑞茲也給出了球員視角的獨特見解：「我並不是要否定賈吉的成就，大家都知道他有多強。但對我們球員來說，大谷展現的是完全不同次元的層級。」拉米瑞茲進一步解析大谷讓對手感到「絕望」的原因。他指出，大谷不僅是聯盟最頂尖的投手之一，能投出時速達100英里（約161公里）的火球，同時還能在打擊端量產50轟以上並曾經完成「50轟50盜」的壯舉。「請大家想一想，一個現役最強的投手，投球威力驚人，同時還能單季50轟、50盜，這種選手除了他以外，還有誰？」拉米瑞茲這番感嘆，點出了大谷翔平在大聯盟百年歷史中獨一無二的絕對份量。隨著大谷翔平在2025年賽季傷癒重返投手丘，並在季後賽展現宰制力、助隊達成連霸，全世界的目光已不再僅限於他能創下多少紀錄，而是他如何持續挑戰人類的極限。