民眾黨主席黃國昌昨日突宣布將率團出訪美國，與美國政府面對面會談軍購與關稅，對此名嘴黃智賢今（12）日表示，黃國昌最擅長就是故弄玄虛，因為再過20天就不是立委，深怕沒有媒體報導，柯文哲出關後黃國昌連小弟都不如，酸爆海關也是美國政府，更質疑隨行的人誰懂軍購跟關稅？「真的是笑死人了」。對於黃國昌宣布赴美與美國政府面對面會談軍購與關稅，更將此行定調為「閃電、精準」。對此黃智賢不客氣稱，黃國昌最擅長就是故弄玄虛，總是可以自己打臉自己，因為再過20天就不是立委，深怕沒有媒體報導，加上柯文哲出關後黃國昌連小弟都不如，要跟民眾黨談事情只會找柯文哲而不是黃國昌。黃智賢更稱，黃國昌不敢回答赴美是主動還是被動，聲稱要跟美國政府面對面會談，酸爆美國海關也是美國政府，就算是第三大黨立委、黨主席，但是民眾黨跟前面兩個黨差太多了，國會113席立委連零頭都不到，黃國昌此舉就是要蹭最後立委光環。黃智賢表示，黃國昌對於軍購跟關稅在台灣可以關心卻從未關心過，難道是被美國叫去訓話嗎？因兒子就是美國人，至於談關稅？究竟是什麼身份？過去訪日也是故弄玄虛，更質疑隨行的人誰懂軍購跟關稅？「真的是笑死人了」。