國泰航空一架從大阪飛往香港的航班，一名46歲男子大西龍被發現在機上偷拍空姐裙底風光，其中一名空姐為台灣籍，男子被逮後辯稱只是拍風景，空姐太漂亮且雙腿張開。香港西九龍法院本月稍早判處他入獄4週、罰款1萬港元（約新台幣4萬元）。根據港媒香港01報導，事件發生在去年11月24日，46歲日本男子大西龍在國泰航空大阪飛往香港的航班上，涉嫌偷拍26歲台籍、37歲韓籍空姐私密部位。事發在晚上7時許，客機由大阪起飛約兩小時後，男子起初用手機拍攝窗外的景象，接著把手機放在手臂上。坐在偷拍男後座的男乘客發現，日男手機的畫面顯示其坐在被告前方的X和W的下半身，維持5分鐘。男乘客其後示意空姐留意，日男隨即刪除照片。兩名空姐要求檢查日男手機，果然發現5到6張拍攝到她們全身、裙子和雙腿的照片，立刻報警處理。警方在被告男子手機的「最近刪除」相簿中，發現偷拍的私密照片，其中一張更拍到一名空姐裙底放大照。日本男子大西龍被捕後承認犯案，辯稱是在飛機降落機場時拍攝窗外風景，注意有2名空姐坐他對面，才拍攝兩人。被告坦承裙底照是韓籍空姐，因對方是美女，且當時張開雙腿，所以才拍攝。辯護律師為大西龍求情，稱其只是拍攝風景時正好拍到被告敏感部位，並強調被告沒有不良紀錄，且已婚育有兩名子女，還需供養70多歲的雙親，一直配合警方調查，希望法官判處短期監禁讓他早日返家。最終，香港法官裁定大西龍監禁4週，並罰款1萬港元。兩名台、韓籍女空服員私密部位，去年11月24日發生46歲日本乘客偷拍空服員的事件，西九龍裁判法院本月7日判處一名，7日在西九龍裁判法院承認控罪，他受偵訊時還辯稱說「只是拍風景、她太漂亮且腿張開」，最後遭判處監禁4週並罰款1萬港元（約新台幣4萬元）。綜合香港媒體報導，此男是任職IT經理的大西龍（Ryu Onishi）去年11月24日搭乘國泰航空從大阪飛往香港，準備轉機前往印度出差。當晚7時40分許航班即將降落時，他先是拿起手機拍攝窗外風景，隨後將鏡頭轉向坐在前方的26歲台籍和37歲韓籍空服員。後方乘客發現大西龍行為異常，立即提醒空服員注意。大西龍見事跡敗露急忙刪除照片，但空服員檢查其手機後，仍發現5至6張拍攝她們全身、裙裝及腿部的照片。警方隨後在手機「最近刪除」資料夾中，找到一張空服員的裙底照片。大西龍在偵訊時供稱，原本想拍攝窗外風景，後來注意到兩名空服員坐在對面，其中一人很漂亮且張開雙腿，因此轉而拍攝。