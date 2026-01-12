我是廣告 請繼續往下閱讀

▲邵雨薇（右）坦言與男友吳慷仁還沒有結婚打算。（圖／風暴國際股份有限公司提供）

電影《啵me之我的青春住了鬼》今（12）日舉辦試片與媒體訪問，主演邵雨薇與初孟軒一同穿著電影T恤亮相，暢談拍攝過程的幕後故事。邵雨薇透露，接下這部作品的關鍵原因之一，是希望挑戰動作戲碼，尤其片中出現「自己打自己」的橋段，拍攝時必須先與替身對打，再換裝重拍同一套動作，對體力與專注力都是不小考驗。談到感情狀況，邵雨薇直言過年應該會與男友吳慷仁一同回高雄過年，並坦言還沒有結婚打算。談到拍攝細節，邵雨薇直言最難忘的就是特效化妝。她透露，為了呈現逼真的視覺效果，常常一坐上梳妝台就是三個小時，血管、立體層次與顏色細節都得反覆調整，過程相當繁複。她也笑說，化完妝後根本不敢隨便走進便利商店，擔心會嚇到路人，語氣輕鬆卻也道出拍攝背後的辛苦。先前邵雨薇在社群平台分享跨年貼文，其中一張微醺依偎在男友吳慷仁身上的照片，引發網友熱烈討論，她今天也首度還原當晚狀況，表示那段時間工作量大、身心都很疲累，只喝了一點小酒後玩起跳舞遊戲，沒想到突然湧上醉意，直接倒地斷片，她笑說自己其實完全沒有跨年的記憶，只記得朋友事後傳影片給她，才發現自己在倒數時還下意識比了「五四三二一」。被問到是否刻意在跨年照中只露出吳慷仁的嘴巴，邵雨薇也趕緊澄清，當時周圍有許多朋友，不只是截掉男友一人，畫面純屬巧合。她還笑虧對方「可能最滿意他的下巴」，語氣自然流露甜蜜，談到過年計畫，邵雨薇表示，她與吳慷仁都是高雄人，若工作允許，基本上會一起回高雄過年，行程低調卻已默默放閃。至於外界關心的感情進度，邵雨薇則大方回應，目前沒有規劃終身大事，一切順其自然。她也提到，為了不讓父母過年太勞累，已事先安排居家清潔，希望回到家鄉能單純陪伴家人、好好休息。她坦言自己從小作息早，跨年熬夜對她來說本就不容易，這次意外「斷片迎新年」，也成了難得又好笑的回憶。