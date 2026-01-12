近期日本已經開始降雪，許多台灣人紛紛飛往當地體驗雪國生活。不過離開熟悉的氣候，也讓身體出現不適應的情況。就有台灣旅客表示，在冬天的日本玩，卻常常出現頭痛症狀，元凶竟是「暖氣病」。貼文曝光後，引發一票台灣人共鳴：「日本冬天室內真的悶到吐！」
日本冬天室內暖氣太強！台灣人不適應釀「暖氣病」
近期有台灣網友在社群平台Threads發文表示，自己去日本東京旅遊，但只要一進入室內，強力的暖氣就讓他頭痛得要命，甚至還吞了4顆止痛藥，讓他崩潰直呼：「暖氣根本就是我在東京最大的敵人！」貼文一出立刻引起熱烈討論。
許多台灣人紛紛留言表示共鳴：「日本暖氣有的真的會讓人頭痛，有些還很臭」、「晚上睡飯店才崩潰，中央空調溫度不能改，窗戶不能開，整個熱到很不舒服」、「原來大家都會這樣！我是11月去名古屋，當時才10幾度就已經開暖氣，體感應該有28度，吹一整晚其實很不舒服」、「原來不是只有我會這樣！去年去日本時逛著逛著突然頭很痛，又忘了帶止痛藥，後來到戶外吹風就突然不痛了」。
對此，也有常跑日本的過來人解釋：「日本冬天天氣型態是乾冷，跟台灣濕冷差很多，台灣人很容易有暖氣病」、「所以在日本室內都要把衣服脫掉、多補充水分」、「冬天到日本玩，進到室內一定要把衣服脫到剩下一件，然後勤喝水」。
什麼是暖氣病？身體缺水、缺氧釀不舒服
「暖氣病」其實並非專業醫學名稱，而是口語上的表達。淨水器品牌愛惠浦曾解釋，冬天天冷，民眾會打開暖氣或電暖器保暖，室內溫度上升的同時，濕氣也會跟著降低，空氣會越來越乾燥，因而出現口乾舌燥、喉嚨發癢、眼睛乾澀、皮膚乾癢、流鼻血、泌尿道感染、胸悶等不適症狀，就被通稱為「暖氣病」。
若出現上述症狀，專家建議可透過以下3招緩解：
注意通風與濕度： 留意使用暖氣的時間，適時開窗通風。可在室內放一杯水或掛一條濕毛巾，增加空氣濕度，避免皮膚與鼻腔黏膜乾裂。
洋蔥式穿法： 進出室內外溫差大，進入室內應盡快脫去厚重外套，避免身體過熱。
多喝水： 隨時幫身體補充水分，就能有效緩解暖氣病帶來的不舒適感。
