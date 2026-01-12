我是廣告 請繼續往下閱讀

光學鏡頭大廠大立光從去年12月開始就啟動大規模買回庫藏股計劃，預計到今年2月中旬之間將買回自家股票2670張，總金額上限為1796億元，大立光今（12）日表示，再斥資2.34億買回庫藏股，本次買回股份數量為95000股，持續護盤維持自家股票價值。大立光今日發布重訊指出，此次買回股份數為95000股，買回總金額約為2.34億元，平均每股買回價格為2470.31元。大立光表示，此次買回股份數量累積達公司已發行股份總額2%或金額達3億元。大立光持續大動作啟動買庫藏股計劃，累積買回總金額及股份十分驚人，今日再公告買回，可見其持續維護自家股票價值的決心。大立光董事長林恩平在上週四舉行的法說會上揭露不斷買回自家股票的原因，他表示，公司啟動大規模買回庫藏股計畫，是因為他發現大立光本益似乎是光學股中本益比最低的，但他認為，大立光應該不是最差的光學股才對，因此才持續買回。