2026年第一次全國羽球排名賽圓滿落幕，賽事期間集結全國頂尖好手同場競技，場上對決精采激烈，充分展現台灣羽球運動的深厚實力。其中，「台大學霸」丁彥宸於男子單打賽事中全力拼戰，以穩健的場上節奏與專注表現迎戰各路好手，展現學業與競技並進的新世代選手風範，場上拚勁備受關注。本次賽事除場內賽況火熱，場外同樣亮點十足。主辦單位中華羽協特別邀請 巷口拌麵 進駐現場，提供即時煮麵服務，讓選手在高強度比賽後能適時補充體力，也為進場觀賽的球迷們提供貼心補給。丁彥宸也提到，自己平時訓練與課業並行，私底下就很喜歡吃巷口拌麵，這次在賽事期間能在現場享用，感到相當貼心。【場上、場下都不將就！】球員在球場上講究每一次揮拍與臨場應變，賽後對於飲食同樣重視細節。巷口拌麵在麵體與醬汁製作上的用心，呼應選手在場上不斷追求穩定與精準的態度，無論是選手賽後調整，或是球迷為精彩賽事加油喝采，都是賽事現場恰到好處的陪伴。