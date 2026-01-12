我是廣告 請繼續往下閱讀

監察院昨（11）日公布調查報告點名，台灣對於近年塑膠微粒及塑化劑影響欠缺積極因應作為，包括自來水淨水場之飲用水、原水均有檢出塑膠微粒，要求檢討。水利署今（12）日回應，目前調查水中微型塑膠平均值已低於國際，將持續輔導台水強化淨水操作與管理，確保供水品質。監察委員田秋堇指出，自來水淨水場之飲用水及原水均有檢出塑膠微粒，但卻未納入定期水質監測而難以調整淨水處理程序，以減少民眾自飲用水攝入塑膠微粒之疑慮。環境部於2017年及2018年調查全國100處自來水淨水場，飲用水有44處檢出塑膠微粒，原水水質23處有8處檢出塑膠微粒，2025年調查37處淨水場，經處理過飲用水水質，檢出8處含有塑膠微粒，雖經淨水處理可去除99%塑膠微粒，但無法完全免除其危害風險水利署回應，現行淨水處理流程，包括混凝、沉澱與過濾等方式，均可有效去除微型塑膠顆粒。另依環境部國家環境研究院歷年調查結果顯示，2017年（10處）、2018年（80處）及2025年（34處）調查飲用水中微型塑膠平均值約為0.44至1根／公升，明顯低於國際平均值4.34根／公升，亦遠低於瓶裝水平均值約315根／公升，亦顯示國內自來水水質相對穩定。水利署將與台水公司等自來水事業單位，持續關注微型塑膠相關研究、國際管理趨勢及標準檢測方法之發展，配合環境部政策方向、法規制度檢討及調整與科學研究進展 ，逐步精進檢測技術與水質管理措施，以加強淨水處理作業，進而降低飲用水之塑膠微粒風險。