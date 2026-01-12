我是廣告 請繼續往下閱讀

網紅翻車了！YouTuber Cheap日前發布一支探討樂天集團的影片，質疑「樂天集團為何富爸爸變窮酸」，影射雷虎科技淪為特定股東的金融操作工具，雷處今（12）日發布重訊指出，內容以聳動標題與不實資訊，惡意影射本公司，否定公司在無人機（UAV）領域的耕耘成果，將對相關人提出告訴。Cheap日前發布一支探討樂天集團的影片，以聳動字眼「便當有蛆」作為標題，在後半段大篇幅點名上市公司雷虎科技，並以「連虧多年」、「掛了幾十年」等字眼形容。對此，雷虎今日發布重訊指出，此舉已嚴重損害本公司之商譽及股東權益。雷虎表示，嚴正駁斥「套利工具」之說，公司專注本業經營，為台灣上市之合法公司，所有營運資金與股權交易均受主管機關監管。影片指控公司涉及「先個人買、再叫公司接盤」之利益輸送情節，純屬惡意虛構。公司專注模型、無人載具及醫療器材之研發製造，絕非任何個人或機構之金融炒作工具。雷虎強調，國防軍工成果不容抹黑。雷虎科技近年積極響應政府「無人機國家隊」政策，投入鉅資研發軍用商規無人機及無人艇，多次通過國防部驗測並參與國內外大型展覽，技術實力有目共睹。影片創作者無視科技研發之長週期特性，僅以短期股價波動將公司努力簡化為「題材炒作」，此種論調不僅缺乏專業素養，更對台灣國防自主產業造成打擊。雷虎表示，本公司及子公司雷虎生技之財務狀況，均依規定定期公告。對於影片中使用「多年虧損」、「掛了幾十年」等誇大不實詞彙，意圖製造投資人恐慌，深表遺憾。雷虎並提醒，若有意圖影響股價而散布流言者，已涉嫌違反《證券交易法》第 155條第1項第6款之操縱股價犯罪。對於網路上之惡意中傷，公司法務部門已完成蒐證，將對相關責任人提出刑事加重誹謗及違反證券交易法之告訴，並附帶民事求償，以維護公司與全體股東之權益。