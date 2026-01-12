我是廣告 請繼續往下閱讀

▲UNIQLO宣布將推出BABYMONSTER聯名商品，並且買一件就送全套小卡。（圖／翻攝自UNIQLO Threads@uniqlo_taiwan）

2月2日正式開賣 全套成員小卡限量登場

▲BABYMONSTER才剛完成台北小巨蛋演唱會。（圖／讀者提供）

YG睽違7年推新女團 BABYMONSTER人氣爆發

韓國人氣新人女團BABYMONSTER近期在台灣話題不斷，本月2日、3日於台北小巨蛋一連舉辦2場粉絲演唱會，吸引大批粉絲搶票朝聖，氣勢驚人，演唱會熱度尚未退燒，官方隨即拋出全新重磅消息，宣布將與日本服飾品牌UNIQLO攜手合作，推出限定BABYMONSTER UT聯名系列，不僅讓粉絲能把偶像穿上身，更加碼祭出「買一件就送全套成員小卡」的收藏級福利，消息一出立刻在粉絲圈掀起暴動，開賣時間也正式曝光。根據官方公告，BABYMONSTER聯名UT系列將於2026年2月2日（週一）正式上市，UNIQLO全台實體門市與台灣官方網路商店同步開賣，此次聯名以UT印花T恤為主軸，完整呈現BABYMONSTER的團體視覺與成員魅力，鎖定粉絲日常穿搭與收藏需求，官方也提醒開賣首日勢必湧入大量人潮，想搶先入手的粉絲，務必提早卡位。此次最受矚目的，莫過於限量贈品活動，凡於活動期間單筆消費包含至少1件BABYMONSTER指定商品，即可獲得「UNIQLO UT BABYMONSTER成員小卡一組」，一組即含全體成員，小卡市價約新台幣100元，無論是實體門市或網路商店，只要符合條件皆可參加，不過全台各通路限量僅4,000組送完為止，單筆、單人、單帳號每日皆限領乙組，無法累贈，勢必掀起一波搶購潮。不過值得一提的是，日前因為身體因素暫停活動演出的Rami並不在此次小卡活動中，讓不少粉絲都感到十分可惜。BABYMONSTER是YG娛樂繼2016年8月推出BLACKPINK之後，睽違7年再度打造的女子偶像團體，團體由7名成員組成，3位韓國成員Ahyeon、Rami、Rora，2位日本成員Ruka、Asa，以及2位泰國成員Pharita、Chiquita。出道後氣勢驚人，作品〈DRIP〉、〈SHEESH〉接連突破破億觀看次數，迅速展現強大人氣。出道後，BABYMONSTER在2024年6月23日首度來台，於台北流行音樂中心舉辦粉絲見面會，去年6月28日、29日二度來台在林口體育館舉辦萬人演唱會，如今場地再升級，今年1月2日、3日在台北小巨蛋開演唱會，成為今年首組攻蛋的K-POP女團。