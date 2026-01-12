我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨前立委蔡正元因「三中案」判刑確定、即將入獄服刑，臉書發文以「無怨無悔」為題，向外界道別，並回顧當年捲入三中交易的始末，直言自己只是「在國民黨最危急的時刻出手相助」，卻一路走到今日局面。蔡正元提到，親友曾不解他出身華爾街、擅長投資，為何要在2006年籌資買下中影這樣並不算優質的公司。對此，他表示當時的出發點非常單純，就是想幫國民黨度過財務難關。2005年馬英九接任國民黨主席後，大幅裁撤黨工，需支付高達8億元資遣費，卻在前總統陳水扁執政時期，遭銀行抽回國民黨及黨營事業的貸款，資金幾乎被抽乾，陷入無力周轉的困境。為緊急籌資，黨中央對外宣稱將退出媒體，出售中視、中廣與中影等資產，形成所謂的「三中案」。當時中視與中廣本身並無太多資產與獲利，真正有價值的是擁有大量不動產的中影，蔡正元表示，但在政治氛圍壓力下，沒人敢出面承接。原本有企業界人士有意出資，最後也因政治因素退出，就在這關鍵時刻，馬英九親自拜託他出面救急，他在多方考量下籌資約12億元，協助國民黨度過財務危機。交易完成後，外界質疑聲浪隨即出現，指控馬英九賤賣黨產。蔡正元表示，當年檢調曾偵辦此案，多次做出不起訴或查無不法結論，但在蔡英文政府上台後舊案新辦，他更因此遭羈押四個月。蔡正元指出，檢方最初指控他侵占中影，但查無具體證據，後續改以「侵占自己公司資產」的論述起訴，並在偵辦過程中，反覆追問是否涉及馬英九，讓他認為案件早已超出單純司法範疇。最後蔡正元質疑司法標準是否一致，並強調「人民的眼睛是雪亮的」，即便將身陷牢獄，仍不後悔當年的選擇。