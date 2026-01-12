我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃安自曝前陣子去新疆演唱時失聲。（圖／翻攝自黃安微博）

失聲硬唱觀眾當場不留情 怒吼：滾下台

▲黃安失聲當下，想到的是自己演藝事業快結束了。（圖／翻攝自黃安微博）

才拋出出家說 隔日即遇舞台重擊

63歲資深藝人黃安近日在中國新疆伊犁參與商業演出時意外翻車，引發熱議，黃安事後自述在飛往演出地途中突然失聲，喉嚨幾乎完全發不出聲音，但礙於行程已定仍選擇硬著頭皮登台演唱，然而實際演出狀況明顯不理想，不僅高音無法完成，整體表現也大打折扣，現場氣氛迅速降溫，甚至有台下觀眾怒轟「滾下太」，讓他自嘆：「演藝事業走到盡頭了。」隨著黃安演出進行，台下中國觀眾的不滿情緒逐漸浮現，甚至有人直接大聲喊出「快下來吧」、「別唱了」等話語，場面相當尷尬，黃安雖試圖完成表演，但在失聲與噓聲雙重壓力下，舞台氣氛幾乎失控，相關畫面與描述隨後在微博等平台流傳，引來不少網友圍觀討論，也讓這場新疆商演迅速成為話題焦點。面對舞台失利，黃安事後情緒低落，坦言當下心中浮現「演藝事業是不是已經走到盡頭」的念頭，事實上他近年健康狀況屢傳警訊，去年才因左眼視網膜剝落緊急返台動手術，近期又多次提及身體不適，顯示長時間奔波商演對身體造成不小負擔，這次突如其來的失聲事件，也被外界視為壓垮他的又一根稻草。更引發討論的是，黃安在事故發生前不久才透過AI生成照片，分享自己身披袈裟、手持法杖的畫面，聲稱有意「皈依佛門、遁入空門」，流露出對演藝圈的倦意，沒想到話才說出口不久，便在新疆舞台遭遇重大挫折，時間點過於巧合，也讓不少網友直言：「彷彿現實直接給了一記重擊。」黃安長年將事業重心轉往中國，並以強烈立場言論博取關注，但相關爭議始終未曾平息，過去多次在中國發表貶低台灣的言論，卻在健康出問題時選擇返台就醫，也屢遭台灣網友質疑。如今黃安在中國商演翻車，不僅事業受挫，輿論也再度反噬，讓不少網友冷嘲熱諷，直指他「生病時才知道台灣好」，讓這場新疆失聲事件不只是一場舞台事故，更是一次對黃安現實人生的當頭棒喝。