台灣指標性路跑盛事「2026渣打臺北公益馬拉松」於昨（11）日清晨低溫起跑，吸引來自 51 國、約 2.6 萬名跑者頂著 12 度低溫共襄盛舉。不料賽後卻爆出離譜烏龍，象徵榮譽的完賽獎牌竟出現低級拼字錯誤，將「Marathon」誤植為「Marathan」，引發跑友圈熱議。主辦單位今（12）日正式致歉，並承諾將重新製作正確版獎牌，只要跑友透過連結申請，就會將新的獎牌免費寄送給所有完賽跑者。
2.6萬人完賽禮「落漆」 網友戲稱：馬拉松變「馬拉桑」
昨日賽事氣候宜人，不少跑者挑戰個人最佳紀錄（PB）成功，紛紛在社群媒體曬出完賽獎牌分享喜悅。然而，隨即有眼尖網友發現，獎牌下方的賽事全銜出現拼字錯誤，原本應為「Marathon」的單字竟被印成「Marathan」。
消息一出，各大路跑社團哀鴻遍野，不少跑者自嘲：「辛辛苦苦跑完 42 公里，結果拿到錯字獎牌」、「人生首馬竟然拿到絕版烏龍紀念品」，更有網友開玩笑稱：「馬拉松跑完變『馬拉桑』」。不過，也有一派樂觀跑者認為，這種「錯誤版本」反而更有收藏價值。
主辦單位致歉 即日起開放免費更換
針對獎牌拼錯字造成的騷動，渣打馬拉松公關今日稍早回應表示：「本屆賽事完賽獎牌文字內容出現錯誤，主辦單位對此深感抱歉，並向所有受影響的跑友致上最誠摯的歉意。為妥善處理此次情況，主辦單位將免費重新製作正確版本之完賽獎牌，並提供所有完賽跑友更換，相關申請作業將由中華民國路跑協會協助受理，並以免費寄送方式提供跑友。」
主辦單位強調，完賽獎牌承載著跑友付出的汗水與努力，對於此次失誤感到萬分遺憾。未來將更嚴謹檢視賽事相關流程，避免類似情況再次發生。後續詳細的寄送時程將會以電子郵件另行通知申請跑者。
同時渣打馬拉松臉書也釋出申請「重新寄送新獎牌」的資訊，以下是3大重點：
🔺重新製作： 大會將免費重新製作正確版本的完賽獎牌。
🔺申請方式： 有意更換的跑友需於1月18日（日）23:59前，透過公告連結填寫申請資訊。
🔺配送作業： 正確版獎牌將由路跑協會協助受理，並以免費寄送方式提供跑友，後續詳細的寄送時程將會以電子郵件另行通知申請跑者。
⭐️申請連結：https://forms.gle/ahfvLJC1gqSu413u5⭐️
我是廣告 請繼續往下閱讀
昨日賽事氣候宜人，不少跑者挑戰個人最佳紀錄（PB）成功，紛紛在社群媒體曬出完賽獎牌分享喜悅。然而，隨即有眼尖網友發現，獎牌下方的賽事全銜出現拼字錯誤，原本應為「Marathon」的單字竟被印成「Marathan」。
消息一出，各大路跑社團哀鴻遍野，不少跑者自嘲：「辛辛苦苦跑完 42 公里，結果拿到錯字獎牌」、「人生首馬竟然拿到絕版烏龍紀念品」，更有網友開玩笑稱：「馬拉松跑完變『馬拉桑』」。不過，也有一派樂觀跑者認為，這種「錯誤版本」反而更有收藏價值。
主辦單位致歉 即日起開放免費更換
針對獎牌拼錯字造成的騷動，渣打馬拉松公關今日稍早回應表示：「本屆賽事完賽獎牌文字內容出現錯誤，主辦單位對此深感抱歉，並向所有受影響的跑友致上最誠摯的歉意。為妥善處理此次情況，主辦單位將免費重新製作正確版本之完賽獎牌，並提供所有完賽跑友更換，相關申請作業將由中華民國路跑協會協助受理，並以免費寄送方式提供跑友。」
主辦單位強調，完賽獎牌承載著跑友付出的汗水與努力，對於此次失誤感到萬分遺憾。未來將更嚴謹檢視賽事相關流程，避免類似情況再次發生。後續詳細的寄送時程將會以電子郵件另行通知申請跑者。
同時渣打馬拉松臉書也釋出申請「重新寄送新獎牌」的資訊，以下是3大重點：
🔺重新製作： 大會將免費重新製作正確版本的完賽獎牌。
🔺申請方式： 有意更換的跑友需於1月18日（日）23:59前，透過公告連結填寫申請資訊。
🔺配送作業： 正確版獎牌將由路跑協會協助受理，並以免費寄送方式提供跑友，後續詳細的寄送時程將會以電子郵件另行通知申請跑者。
⭐️申請連結：https://forms.gle/ahfvLJC1gqSu413u5⭐️