我是廣告 請繼續往下閱讀

▲啾啾（左）與陳晨威（右）的性別派對圓滿落幕。（圖／翻攝自啾啾IG@juliaaa.49）

天公作美助攻 戶外派對氣氛滿分

▲啾啾（右）直言自己在性別派對前一天失眠。（圖／翻攝自啾啾IG@juliaaa.49）

破百人到場超乎預期 感謝親友力挺

中信兄弟啦啦隊女神啾啾（Julia）與陳晨威去年完成結婚登記後，生活重心逐漸轉向家庭，近期更低調舉辦性別派對，正式向親友宣布即將升格新手爸媽的喜訊，這場派對不僅揭曉肚中寶寶是女孩，也成為夫妻倆迎接人生新階段的重要儀式。雖然過程看似輕鬆愉快，但啾啾事後坦言，這場派對背後其實藏著她不少的緊張與焦慮，甚至前一天晚上還失眠，直言：「怕任何環節出錯！」回顧性別派對當天，啾啾形容自己「運氣真的很好」，原本擔心戶外活動會受到天氣影響，沒想到當天氣候溫暖又舒適，讓整場活動能在理想狀態下順利進行，親友齊聚一堂，現場充滿笑聲與祝福，大家一同期待新生命的到來，氣氛格外溫馨，啾啾也透露，派對結束後陸續收到朋友傳來的稱讚訊息，直呼活動辦得成功，這些回饋讓她感到相當感動，也鬆了一口氣。然而，在派對正式登場前，啾啾的心情其實與當天的歡樂形成強烈對比，她坦言為了籌備這場性別派對，內心承受不小壓力，前一晚甚至緊張到失眠，整夜翻來覆去無法入睡，她不斷在腦中反覆檢查流程，擔心有哪個細節沒有顧好，或是哪個環節安排不夠周到，深怕讓來賓感到不便，這份焦慮也讓她真實體會到「主辦人」的心理壓力。讓啾啾又驚又喜的是，實際到場的人數遠遠超出她的預期，她事後分享原本只是想辦一場溫馨的小型聚會，沒想到竟然湧入破百位親友參與，場面相當熱鬧，看到大家玩得盡興、吃得開心，也讓她終於放下心中的擔憂。啾啾感性表示，這份支持與祝福讓她深刻感受到被愛包圍的幸福，也對未來迎接新角色增添更多勇氣。從球場上活力滿滿的啦啦隊女神，到即將迎接新生命的準媽媽，啾啾的身分正在悄悄轉換，她透過這次性別派對，不僅向外界分享喜悅，也誠實吐露內心的不安與緊張，展現更加貼近生活的一面。啾啾表示，雖然未來仍有許多未知與挑戰，但能在親友與另一半的陪伴下迎接新階段，讓她感到無比踏實，也期待以更成熟的心態，迎接即將到來的幸福新生活。