▲庫明加本季薪資為2250萬美元，且下個球季擁有球隊選項。這給了獨行俠一個「試車」的絕佳機會。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士隊與達拉斯獨行俠隊曾在去年聖誕大戰交手，而隨著2月5日NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日接近，這兩支球隊可能再度達成另一種形式的「結盟」。根據《Bleacher Report》記者Scott Polacek分析，獨行俠隊極具潛力成為勇士前鋒強納森·庫明加（Jonathan Kuminga）的下家，以此協助達拉斯圍繞著2025年選秀狀元弗拉格（Cooper Flagg）打造未來藍圖。Scott Polacek指出，獨行俠目前的建隊核心已全然轉向杜克大學出身的超級新人弗拉格。庫明加作為一名具備爆發力的年輕球員，其成長時間軸與19歲的弗拉格完美契合。「庫明加能持球突破禁區，這能充分利用弗拉格吸引複數防守者後所創造的空間，」Polacek分析道。儘管獨行俠目前陣中擁有安東尼·戴維斯（Anthony Davis）、克雷·湯普森（Klay Thompson）及傷賽中的凱瑞·厄文（Kyrie Irving）等頂級球星，但弗拉格才是這支球隊的未來，引進庫明加將能為弗拉格提供長期的強力支援。現年23歲的庫明加目前在勇士隊的處境艱難。本賽季他逐漸跌出總教練柯爾（Steve Kerr）的輪替名單，目前僅出賽18場，場均貢獻11.8分與6.2籃板。由於在勇士體系內遲遲無法兌現天賦，他已被部分評論視為勇士的「負資產」。庫明加本季薪資為2250萬美元，且下個球季擁有球隊選項。這給了獨行俠一個「試車」的絕佳機會：他們可以先觀察他在本季與弗拉格的磨合程度，再決定是否要在明年執行價值2430萬美元的權利將其留下。根據NBA規定，庫明加要到1月15日後才具備交易資格，這也是為何近期相關討論愈發熱烈的原因。隨著勇士隊迫切需要引進能與吉米·巴特勒（Jimmy Butler）和格林（Draymond Green）搭配的側翼射手，而獨行俠則需要年輕戰力來平衡老齡化的陣容，這兩支球隊在未來幾週內的談判動向將成為全聯盟關注焦點。