北部晃了一大下！據中央氣象署地震測報中心資料，今（12）日晚間21時31分台灣東部海域發生芮氏規模5.3地震，震央在宜蘭縣政府東方24.9公里處，深度70.3公里，屬於中層地震。
針對本次地震，中央氣象署也針對宜蘭縣發布國家級警報。Youtube台灣地震監視也一度飆上4萬人觀看，許多北部民眾也回報「這地震很短，是上下跳一下的感覺」、「還以為是頭暈」、「這地震真的好短，還以為是錯覺」。
各地震度級
宜蘭縣地區最大震度 3級
桃園市地區最大震度 3級
新竹縣地區最大震度 3級
新北市地區最大震度 2級
花蓮縣地區最大震度 2級
臺北市地區最大震度 2級
臺中市地區最大震度 2級
南投縣地區最大震度 2級
新竹市地區最大震度 2級
苗栗縣地區最大震度 2級
彰化縣地區最大震度 2級
嘉義縣地區最大震度 2級
基隆市地區最大震度 1級
臺東縣地區最大震度 1級
雲林縣地區最大震度 1級
嘉義市地區最大震度 1級
臺南市地區最大震度 1級
