隨著2月5日NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日進入倒數一個月，大牌球星的交易市場正式點燃。繼亞特蘭大老鷹隊於週三將崔·楊（Trae Young）送往華盛頓巫師隊後，聯盟吹起了一股重組風潮。最新的報導指出，曼菲斯灰熊隊已準備認真考慮交易看板球星賈·莫蘭特（Ja Morant），多支球隊正積極報價。《CBS Sports》專家Sam Quinn針對目前傳聞中的幾位巨星，進行了交易可能性的評級，其中莫蘭特（Ja Morant）被交易的機率高達9成「AD」戴維斯（Anthony Davis）和「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）卻僅20%

AD和字母哥交易機率僅20％

1.馬爾卡寧（Lauri Markkanen）：10%

目前看來，交易馬爾卡寧的時機已經過去。爵士隊曾有無數機會交易他，但並未發生。這可能是因為總管安吉（Danny Ainge）要求的籌碼過高。目前爵士隊有信心在不交易他的情況下，透過戰績墊底來保留欠雷霆隊的前8順位保護選秀權，並計畫在明年重啟爭勝模式，馬爾卡寧仍是核心的一部分。

2.安東尼·戴維斯：20%

AD原本是市場熱門，但日前他遭受嚴重的左手韌帶損傷且需要手術，這改變了一切。對於爭冠球隊而言，現階段難以合理化引進一名賽季可能報銷的球員。達拉斯獨行俠隊目前傾向於直接擺爛以保護選秀權，待明年讓AD與厄文（Kyrie Irving）重新出發。

3.揚尼斯·阿德托昆博：20%

「字母哥」已親自表態不會要求交易，且公鹿目前正處於賽程紅利期。除非他在休賽季拒絕續約，否則公鹿目前是市場上的「買家」而非賣家，截止日前他移動的可能性極低。

莫蘭特高達9成機率被交易　高居榜首

4.拉梅洛·鮑爾（LaMelo Ball）：30%

黃蜂隊目前沒有迫切交易鮑爾的財務壓力，但在周四的比賽中意外讓他替補上陣，引發了外界對其與球團關係的關注。雖然目前交易機率不高，但若黃蜂持續將這位明星後衛邊緣化，後續動向值得觀察。

5.錫安·威廉森（Zion Williamson）：50%

鵜鶘隊對外聲稱錫安是「非賣品」，但專家認為這只是拉抬身價的煙霧彈。隨著錫安出賽率過低且薪資高昂，加上隊內新秀崛起，只要有球隊願意承接合約並給予回報，鵜鶘極有可能選擇放人。

6.小麥可·波特（Michael Porter Jr.）：70%

籃網隊計畫徹底擺爛，但MPJ本季打出全明星等級表現，反而成為坦克計畫的障礙。由於他在市場上極具吸引力，且籃網隊一向堅持在價值最高點出手，極有可能在截止日前達成交易。

7.賈·莫蘭特（Ja Morant）：90%

莫蘭特離隊的機率高達90%。他已向外界透露「不想再為曼菲斯效力」，且灰熊隊也展現出推倒重建的決心。雖然莫蘭特存在場外爭議與投射短板，但他在市場上仍有複數追求者，這讓灰熊有談判空間，預計將成為截止日前最震撼的變動。

