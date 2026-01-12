威力彩第115000004期今（12）日晚間開獎，本期威力彩開獎號碼第一區 01、09、14、17、33、38，第二區 03。台彩晚間10點公布結果，威力彩1月12日威力彩頭獎未開出，邁入連續22期槓龜，下期開獎的威力彩預估銷售1.3~1.5億元，1月15日威力彩頭獎累積金額預估上看5.2億元。
威力彩中獎機率、最常開獎號碼一次看
威力彩頭獎中獎機率約為 2,209 萬分之一，是常見彩券中「最難中頭獎」的遊戲，但頭獎金額也是從2億起跳，因此常常累積出驚人天價的頭獎獎金，中獎者都能一夕變成億萬富翁。
根據台灣彩券官網統整的歷年開獎統計，截至目前，威力彩第一區最常開出的號碼是24，是絕對「王者」，開出次數為330次奪冠，第二名的03開出324次，同樣也是老牌熱門號碼，第三名則是04號、38號球開出315次並列，第五名14號球313次。
🟡1月12日威力彩、今彩539完整開獎號碼（第115000004期）
威力彩：第一區 01、09、14、17、33、38，第二區 03。
今彩539：03、13、18、24、30。
39樂合彩：03、13、18、24、30。
3星彩：9、8、5。
4星彩：5、7、7、6。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
