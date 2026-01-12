北台灣深夜又被搖醒！中央氣象署發布第115003號地震報告，東部海域今（12）日21時31分發生規模5.3地震，地震深度70.3公里，最大震度3級。地震測報中心主任吳健富表示，本次地震是去（2025）年「1227規模7強震」之餘震，且本次地震讓台北信義區前後搖了11秒，導致台北人特別有感，未來幾天仍有餘震發生可能性，但強度不會太大，民眾還需多加注意。
北台灣今晚被搖醒！信義區狂搖11秒很有感
今（12）日晚間21點31分，台灣東部海域發生規模5.3地震，震央位於宜蘭縣外海，地震深度70.3公里，屬於中層地震。本起地震被列為115年第003號有感地震，宜蘭縣更響起國家級警報，全台共17縣市有感。
針對今晚宜蘭外海的地震成因，中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，主因為菲律賓海板塊及歐亞大陸板塊在台灣東部碰撞帶，2個板塊互相擠壓所致。
吳健富補充關鍵數據，這起規模5.3地震，宜蘭南澳最接近震央、最大震度3級震動時間約3秒、震度2級歷時則長達15秒；桃園同樣也出現最大震度3級，但震度歷時約2秒、新竹關西約1秒；此外，台北市信義區雖然震度為2級，但震動時間長達11秒，再加上該區高樓眾多，這也是為何台北、的民眾會感到「格外有感」的主因。
今晚地震是1227「規模7強震」餘震！氣象署：累積已6起有感地震
吳健富進一步指出，去（2025）年12月27日宜蘭外海曾發生規模7的強震，今晚的規模5.3地震位置相近，為「1227強震」的餘震。他解釋，規模7的強震不會透過單一主震就消耗所有能量，先前陸續也有餘震發生，但因規模較小、深度較深，民眾感受不明顯；而今晚餘震規模逾5，又發生在夜深人靜時段，因此民眾感受較為強烈。
1227發生宜蘭外海規模7地震至今，主震加上有感餘震總計6起，包含主震規模7地震1起、規模6以上地震0起、規模5以上至規模6地震1起、規模4以上至規模5地震3起；另外，有感地震2起，小區域地震4起。
資料來源：氣象署
