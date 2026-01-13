我是廣告 請繼續往下閱讀

長久以來，大聯盟單季162場例行賽一直是全球棒壇的標竿與天花板，如果說這樣場數可能縮水，甚至是拆開，是否會覺得不可思議？雖然節奏、動作很慢，但大聯盟確實在研究這類的可能性，甚至考慮以類似「NBA盃」的方式來操作短期季中錦標賽（或稱盃賽），顛覆所有人的認知。大聯盟自1962年起執行單季162場例行賽的制度，要從3月底或4月初一直打到9月底，期間的空檔最多也就20來天，賽事擁擠可想而知，所以賽季從未有過上、下半季之分，一般來說也只是以明星賽作為分水嶺，賽季留給所謂「明星賽周」的最多也只有4天。這是棒球與其他主流職業球類運動不同之處，職棒賽事單場的選手體能消耗量平均起來相對沒那麼大，但比賽卻是塞得滿滿的，所以組織規模大、層級多，球員一整季下來特別辛苦，但長久以來，打棒球的人都早有共識，要成為職業選手，就得這麼操，即便是在日職、中職，分別有143、120場，負荷也是不小。如此龐大的賽事量，造就了大聯盟現有的薪資結構，也讓賽事轉播權的分售得以更有效地被運用，不斷擴張經濟規模。另一方面，像是大谷翔平在2024年締造前所未有的「50轟50盜」，以及西雅圖水手隊捕手Cal Raleigh去年敲出60支全壘打，也都是因為比賽量大而堆積出來的。也就是說，一旦大聯盟例行賽場數減少，那麼不只是球員數據累積縮水，薪資規模不免同步萎縮，最重要的是，球員的需求量也會降低，那麼小聯盟恐怕很難避免縮編命運。但這個看似不可動搖的結構，在有心人士眼中，還是找得到解決之道，畢竟上述的顧慮基本上可歸納為一個交集點─「錢」。單純只考慮錢的部分，就比較好解決了，如此一來，季中盃賽就被認為是一盞明燈。季中賽這種事，在職業足球中是再平常不過了，但職足賽事結構與職棒全然不同，賽事少且通常只有周末、假日舉行，所以操作空間也大得多，很難作為參考。比較接近應該是NBA盃，賽事辦法是30隊按上季戰績抽籤平均分成6組，每組5隊間進行單循環賽事，每隊剛好分到2主場、2客場，之後取分組第一，以及東、西兩區中各三區戰績最佳的分組第二球隊，展開8隊的淘汰賽。NBA盃舉辦3屆以來，確實有著不錯的吸金成效，一來獲得阿聯酋航空冠名贊助，二來賽事因此更多變，轉播權、廣告各方面都有所成長。整體評估下來，大聯盟真要開辦季中賽，多半也是參考NBA盃的模式，最多是增加一點變化，比如說小組各隊彼此間交手兩場，也就是主、客場各一。不管是目前30隊按NBA盃方式分組，或是之後擴增成32隊後分成8組，再直接取分區第一打淘汰賽，都是可能的方式。但問題是，大聯盟賽事基本上是以3場系列賽的形態進行下去，NBA盃採用的每周進行2場是否適用就很難說了。但這確實是一個方向，即使新的例行賽加季中賽場數比原本的例行賽少，但季中賽的商業規模一定會比一般的例行賽要大得多的。當然，這些都言之過早，大聯盟主席Rob Manfred日前曾在電台接受訪問時，提及聯盟內部已討論過減少場數、例行賽拆分，以及季中賽實施的可能性，但也不否認真正要執行起來並不容易，Manfred說，「我們這項運動，情況遠比其他運動複雜得多。」大聯盟目前除了額外操作每4年一次的世界棒球經典賽，近期也試圖讓開放大聯盟球員參與2028年洛杉磯奧運棒球賽，再加上今年季後的新勞資協議中會有關係鉅大的薪資上限攻防戰，幾年內應該很難讓落實減場與季中賽實施方案。但仔細想想，在Rob Manfred主導下，這些年來的改變，包括延長10局以後每局先增加一位二壘跑壘員、投打計時制、壘包加大、換投手新制，甚至是即將採用的電子好球帶，那一個不是突破傳統的創舉？那麼，幾年之後，大聯盟宣布例行賽場數縮水，再追加季中賽，感覺上真的不是不可能的事了。