臂章設計以詹姆斯賽前招牌動作「灑粉儀式」剪影為主體，上方標示「23 Seasons」字樣，直接點出其前無古人的出賽年資。這也是NBA歷史上，首次為單一現役球員量身打造象徵性標誌

NBA美國職籃（National Basketball Association）正式為湖人隊球星詹姆斯（LeBron James）詹姆斯迎來生涯第23個賽季，成為NBA史上第一位達成此里程碑的球員。聯盟也因此破天荒為他推出專屬臂章，該臂章將於2025-26賽季剩餘賽程中，固定出現在他所穿著的洛杉磯湖人隊球衣上。這枚臂章不僅具象徵意義，也暗藏多層彩蛋。整體由藍、紅、酒紅與黃色四種顏色構成，分別代表詹姆斯效力過的四段關鍵時期，克里夫蘭騎士、邁阿密熱火、重返騎士，以及現今的湖人隊。數字23本身，則早已成為籃球世界中與詹姆斯畫上等號的經典符號。聯盟內部指出，這枚臂章的核心精神，在於紀念一名「突破年齡與極限」的球員。詹姆斯目前已是NBA史上得分王，在第23季之中，他也持續攀升助攻排行榜，並極有機會在出賽場次上超越名人堂中鋒羅伯特．派瑞許（Robert Parish），再添一項歷史定位。如今，歷經1581場例行賽後，再度回到同一座城市，象徵一段橫跨世代的旅程。雖然詹姆斯尚未正式談及退休時程，但聯盟選在此時推出第23季臂章，也被外界解讀為「倒數篇章」的預告。對許多球迷而言，這不只是紀念，更是一種情感上的致敬。聯盟同時宣布，詹姆斯每一場比賽結束後，球衣上的臂章都將被拆卸保存，並交由知名球員卡片公司TOPPS進行後續處理。未來，部分臂章將被製作成超限量球員卡，讓球迷有機會收藏這段歷史。