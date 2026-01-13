曼菲斯灰熊（Memphis Grizzlies）的核心後衛J.莫蘭特（Ja Morant）在效力球隊七個賽季後，驚傳已被擺上交易貨架，與球隊的關係似乎走到了盡頭，灰熊管理層已向NBA美國職籃（National Basketball Association）其餘29支球隊釋放訊號，持開放態度聽取報價。根據資深記者M.史坦（Marc Stein）在Podcast節目中透露，灰熊對於交易莫蘭特的底線相當明確且強硬，他們希望至少能換回一枚首輪選秀權。
然而，灰熊的這項要求在目前的市場環境下備受質疑。史坦分析指出，考量到近期亞特蘭大老鷹（Atlanta Hawks）將T.楊恩（Trae Young）送往華盛頓巫師（Washington Wizards）的交易案中，老鷹僅換回C.麥凱倫（CJ McCollum）的到期合約與角色球員C.基斯佩特（Corey Kispert），並未獲得任何選秀權，這讓灰熊堅持索要首輪籤的難度大增。莫蘭特目前正處於5年1.97億美金（約合新台幣64億元）合約的第三年，合約將持續至2027–28賽季。
除了合約負擔，莫蘭特本季的表現下滑也是交易價值縮水的主因。這位26歲的明星後衛本季出賽18場，場均數據滑落至19.0分、7.6助攻與3.2籃板，投籃命中率僅40.1%，三分球命中率更是慘澹的20.8%。灰熊目前戰績17勝22敗，排在西區第10，球團在2025年休賽季未提供續約報價，顯然已對這位曾被視為非賣品的球星失去耐心。
熱火薪資空間擁擠 放棄字母哥轉攻莫蘭特成解套方案
在眾多潛在買家中，邁阿密熱火（Miami Heat）被點名為最積極的追求者。ESPN薪資專家B.馬克斯（Bobby Marks）分析，熱火可能提出以T.羅齊爾（Terry Rozier）的到期合約，搭配防守悍將D.米契爾（Davion Mitchell）以及一枚受保護的首輪選秀權來匹配灰熊的報價。對於薪資結構擁擠的熱火來說，莫蘭特本季3940萬美金的薪資，相比身價高達5410萬美金的G.安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），是更為現實的操作目標。
目前熱火團隊薪資介於1.86億至1.88億美金之間，陣中已擁有B.阿德巴約（Bam Adebayo）、T.赫洛（Tyler Herro）、A.威金斯（Andrew Wiggins）與N.鮑威爾（Norman Powell）等多張大約。若想引進莫蘭特，熱火必須送出羅齊爾、米契爾甚至鮑威爾來平衡薪資，以避免觸發高額豪華稅與硬上限。雖然灰熊態度強硬，但隨著交易截止日逼近，究竟是否有球隊願意為這位陷入低潮的球星付出首輪籤代價，將是後續觀察重點。
更多NBA相關新聞：
NBA解析／沒了米契爾就變弱隊？ 數據揭秘騎士「雙衛解體」真相
NBA分析／衛冕軍雷霆崩盤只是假象？ 1數據校正回歸將讓對手絕望
NBA內幕／老鷹豪賭AD？崔楊走後 為何非要這個「玻璃人」不可
我是廣告 請繼續往下閱讀
除了合約負擔，莫蘭特本季的表現下滑也是交易價值縮水的主因。這位26歲的明星後衛本季出賽18場，場均數據滑落至19.0分、7.6助攻與3.2籃板，投籃命中率僅40.1%，三分球命中率更是慘澹的20.8%。灰熊目前戰績17勝22敗，排在西區第10，球團在2025年休賽季未提供續約報價，顯然已對這位曾被視為非賣品的球星失去耐心。
在眾多潛在買家中，邁阿密熱火（Miami Heat）被點名為最積極的追求者。ESPN薪資專家B.馬克斯（Bobby Marks）分析，熱火可能提出以T.羅齊爾（Terry Rozier）的到期合約，搭配防守悍將D.米契爾（Davion Mitchell）以及一枚受保護的首輪選秀權來匹配灰熊的報價。對於薪資結構擁擠的熱火來說，莫蘭特本季3940萬美金的薪資，相比身價高達5410萬美金的G.安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），是更為現實的操作目標。
目前熱火團隊薪資介於1.86億至1.88億美金之間，陣中已擁有B.阿德巴約（Bam Adebayo）、T.赫洛（Tyler Herro）、A.威金斯（Andrew Wiggins）與N.鮑威爾（Norman Powell）等多張大約。若想引進莫蘭特，熱火必須送出羅齊爾、米契爾甚至鮑威爾來平衡薪資，以避免觸發高額豪華稅與硬上限。雖然灰熊態度強硬，但隨著交易截止日逼近，究竟是否有球隊願意為這位陷入低潮的球星付出首輪籤代價，將是後續觀察重點。
更多NBA相關新聞：
NBA解析／沒了米契爾就變弱隊？ 數據揭秘騎士「雙衛解體」真相
NBA分析／衛冕軍雷霆崩盤只是假象？ 1數據校正回歸將讓對手絕望
NBA內幕／老鷹豪賭AD？崔楊走後 為何非要這個「玻璃人」不可