達拉斯獨行俠（Dallas Mavericks）近期陷入了隊史罕見的低谷。距離2024年殺入BA美國職籃（National Basketball Association）總冠軍賽不過短短時光，如今他們卻面臨連續第二年無緣季後賽的窘境。目前獨行俠以14勝25敗的戰績慘跌至西區第12名，更令管理層頭痛的是，球隊陣中擁有五名總薪資高達9200萬美金（約合新台幣30億元）的球員，因傷病、退化或溢價合約等因素，幾乎無法透過交易脫手，讓球隊的重建之路佈滿荊棘。
戴維斯傷情反覆交易價值崩盤 唐西奇交易案恐成雙輸局面
在這份「難以交易」的名單中，最令人唏噓的莫過於球星A.戴維斯（Anthony Davis）。去年2月，獨行俠為了得到這位明星長人，不惜送出球隊基石L.唐西奇（Luka Doncic），這筆震驚聯盟的交易如今看來代價慘重。
戴維斯本季領著高達5410萬美金（約合新台幣17.6億元）的頂薪，但自從披上獨行俠戰袍以來，僅僅出賽了29場例行賽。期間他大小傷勢不斷，累計遭遇18次傷病，近期更因左手韌帶受損可能面臨手術，預計將缺席數月之久。
在這次受傷前，曾傳出亞特蘭大老鷹（Atlanta Hawks）與多倫多暴龍（Toronto Raptors）對這位32歲的10屆全明星球員感興趣，但隨著戴維斯再度倒下，這些潛在買家恐怕早已打退堂鼓。戴維斯的玻璃體質不僅讓他無法在場上貢獻，更讓這筆佔據巨大薪資空間的合約成為球隊無法擺脫的沉重負擔。
老將身手退化與錯誤操盤 千萬年薪綠葉成燙手山芋
除了戴維斯，K.湯普森（Klay Thompson）的情況也讓獨行俠進退兩難。這位傳奇射手本季年薪達1670萬美金（約合新台幣5.4億元），但場均僅繳出11.2分，招牌的三分球命中率下滑至35.8%。考量到他已35歲且下賽季仍有1740萬美金的合約在身，在現今薪資限制嚴格的環境下，幾乎沒有爭冠球隊願意接手。
同樣令人失望的還有C.馬丁（Caleb Martin），前總管N.哈里森（Nico Harrison）為了他送走了後來在費城大放異彩的Q.葛萊姆斯（Quentin Grimes）。馬丁本季場均僅1.8分，卻握有960萬美金（約合新台幣3.1億元）的年薪以及2027-28賽季的球員選項，成為球隊長期薪資結構的毒瘤。
後場方面，休賽季簽下用以填補K.厄文（Kyrie Irving）受傷空缺的D.羅素（D’Angelo Russell），表現也遠低於預期。羅素場均僅得10.2分，三分命中率不到三成，上場時間甚至逐漸被邊緣球員瓜分。加上合約尚有兩年的年輕後衛J.哈迪（Jaden Hardy），雖然是這群人中較具交易價值的，但預期回報也相當有限。目前獨行俠唯一的亮點，或許只剩下2025年選秀狀元C.弗拉格（Cooper Flagg），若非幸運抽中狀元籤，這支曾經的西區勁旅恐怕將徹底淪為一場災難。
獨行俠「難以交易」球員名單與薪資一覽
|球員
|本季年薪 (美金/約合台幣)
|關鍵數據/困境
|A.戴維斯 (Anthony Davis)
|5410萬 (17.6億)
|左手韌帶受傷恐缺席數月，加盟後僅打29場
|K.湯普森 (Klay Thompson)
|1670萬 (5.4億)
|場均11.2分，35歲高齡且尚有下季合約
|C.馬丁 (Caleb Martin)
|960萬 (3.1億)
|場均1.8分，手握2027年球員選項
|J.哈迪 (Jaden Hardy)
|600萬 (1.9億)
|場均6.1分，交易價值有限
|D.羅素 (D’Angelo Russell)
|570萬 (1.8億)
|三分命中率僅29.5%，表現不如預期
