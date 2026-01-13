根據《坦帕灣時報》記者托普金（Marc Topkin）報導美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）坦帕灣光芒在今（13）日與亞特蘭大勇士完成一筆交易，將獲得內野手懷斯利（Brett Wisely）與左投瓦迪查克（Ken Waldichuk），對此光芒為了騰出空間，也將剛加入的台灣好手鄭宗哲指定讓渡，這也是他今年休賽季第2度遭到指定讓渡，日後他的動向也將引起台灣球迷關注。

光芒交易來內野手懷斯利　預計將擔任工具人

新加入的懷斯利曾效力於舊金山巨人與勇士隊，大聯盟資歷橫跨3個球季，累計168場出賽，打擊率2成14、OPS為0.584，具備二壘、游擊、三壘以及中外野的守備能力，預計在2026年球季擔任光芒隊的工具人。由於他已無小聯盟選項，也提升了擠進開季名單的機會。

另一名新加入的投手瓦迪查克則曾在2022至2023年效力運動家隊，生涯42場大聯盟出賽，戰績6勝11敗、防禦率5.28，2024年及2025年部分時間因接受韌帶置換手術缺陣。

鄭宗哲遭到DFA　未來動向將成焦點

現年24歲的鄭宗哲去年曾短暫登上大聯盟，出賽3場、7打數未敲安打，吞下3次三振；在3A層級出賽107場，繳出打擊率2成09、1轟、36分打點，OPS為0.578，並成功盜壘18次。

日前才確定加入WBC中華隊陣容的鄭宗哲，如今又面臨遭到指定讓渡的狀況，原先在光芒有望爭取內野工具人的角色如今也遭懷斯利取代，對此光芒也將在一週內決定是否將鄭宗哲下放小聯盟或進行交易。

