旅遊中的語言落差，究竟是當地國制度問題還是外國旅客的心態問題？一名菲律賓女遊客近日在社群平台發文，抱怨自己在泰國講英語「完全派不上用場」，相關言論迅速在網路發酵，意外引發一場關於尊重與文化理解的跨國討論。根據泰國媒體《The Thaiger》報導，該名女遊客在貼文中直言，自己身為菲律賓人，英語能力本就不差，但抵達泰國後卻屢屢碰壁。她指出，無論是計程車司機或一般當地民眾，幾乎都聽不懂英語，「尤其是Grab司機，他們都需要翻譯」，語氣中難掩不滿。這篇貼文曝光後，迅速在社群平台引起關注，不少網友留言力挺，也有人批評她的說法過於傲慢，忽略了不同國家的語言與文化背景。爭議持續延燒，逐漸演變成一場關於旅遊禮儀的公共討論。以英語教學影片走紅的泰國網紅Crispy Froid，11日在臉書上傳影片回應此事。她表示，語言隔閡確實會讓旅遊體驗受挫，但旅客在海外的一言一行，其實也代表著自己的國家形象，「相互尊重，比語言說得多流利更重要」。Crispy Froid 也提醒外國旅客，英語並非泰國的主要語言，期待每位當地人都能以英語溝通並不現實。她呼籲遊客多一分理解與包容，用更開放的心態面對文化差異，反而能讓旅程更加順利。截至目前，最初發文的菲律賓女遊客尚未對外界回應，而這場風波仍在網路上持續延燒。從數據來看，根據2025年英孚英語能力指數（EF EPI），泰國在亞洲的英語熟練度排名偏後，且自2020年以來整體進步有限，或許也提醒旅人，在出發前先理解目的地的語言環境，才能避免不必要的誤會。