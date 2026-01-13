我是廣告 請繼續往下閱讀

一段看似隨手拍下的旅遊影片，卻意外點燃跨文化衝突的怒火，一名外籍遊客在泰國的失言行為，近日在社群平台掀起軒然大波。影片曝光後，不僅泰國網友群起撻伐，連不少外國網民也直言看不下去，認為這已非單純觀感差異，而是赤裸裸的羞辱。根據泰國媒體《The Thaiger》報導，一名義大利籍男子於11日在臉書分享影片，聲稱自己正在泰國旅遊，並寫下：「他的午餐爆紅了，來看看為什麼」等挑釁文字。畫面中，一名泰國計程車司機坐在黃綠色車子的後車廂旁，用塑膠湯匙從塑膠袋中吃飯，地點在曼谷素萬那普國際機場外。只見影片中男子一邊拍攝，一邊用義大利語嘲諷司機，形容對方「像狗一樣」從塑膠袋扒飯，還直言「這種人真噁心」。期間司機似乎毫不知情，專心利用短暫休息時間用餐，並未意識到自己正成為鏡頭下的嘲笑對象。相關畫面曝光後，立即引來大量批評聲浪，不少網民指出，司機只是辛勤工作的勞動者，在忙碌間隙簡單吃飯本就該被尊重。有網友痛批，塑膠袋裝食物在泰國是常見生活習慣，與教養無關，更不該成為嘲諷他人的理由。面對指責，該名義大利男子不僅未道歉，反而回嗆網民，聲稱自己是自費旅遊，沒有人「接待或照顧」他，因此有權評論一切。也有網民提醒，他未經同意拍攝並公開他人影像，可能已觸犯泰國《個人資料保護法》，甚至有人表示將向移民局檢舉。爭議持續延燒之際，男子更在留言區公開自己下榻的曼谷酒店位置，挑釁網友：「有種就來找我」，態度引發更多不滿。這起事件也再次提醒，旅遊不只是走訪風景與美食，更是一場文化與尊重的考驗，若缺乏基本同理心，再美的旅程也可能瞬間變調。