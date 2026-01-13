我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）紐約洋基在今年休賽季的自由市場補強進度備受關注，但整體操作卻顯得步調緩慢，至今仍未在自由市場掀起重大波瀾，雖然球隊針對陣中多名球員已經進行部分續約作業，但與外界期待的重量級補強仍有明顯落差，其中明星外野手塔克（Kyle Tucker）的引援據外媒報導洋基目前是毫無優勢，對此也傳出洋基有可能將補強目標轉往多倫多藍鳥的明星內野手比薛特（Bo Bichette）。日前有消息指出，洋基內部已逐漸接受外野手貝林傑（Cody Bellinger）可能轉戰他隊的現實。而在此同時，關於另一名明星外野手塔克（Kyle Tucker）的動向，也傳出對洋基不利的發展。MLB Network Radio名記者杜奎特（Jim Duquette）引述聯盟消息人士指出，目前積極爭取塔克的主要3支球隊，分別是多倫多藍鳥、洛杉磯道奇與紐約大都會，3隊皆已透過面對面或線上會議方式與球員進行接觸。該名消息來源也透露，這3支球隊未來是否會進一步加碼報價，藉此在競逐戰中脫穎而出，將是接下來的觀察重點。這項報導並未明言洋基完全退出塔克的爭奪戰，但現階段洋基的談判進度顯然尚未被視為最終競逐者之一。目前塔克與貝林傑的簽約情勢仍可能出現變化。若貝林傑與塔克確定與其他球隊簽約，洋基勢必承受更大的補強壓力，不排除重新評估追逐頂級球星的可能性。不過也有傳聞指出，洋基或許會將目光轉向藍鳥游擊手比薛特，作為另一項潛在的補強選項。放眼美聯東區競爭態勢，洋基已沒有太多觀望空間。金鶯休賽季戰力大幅提升，紅襪同樣具備成長潛力，而藍鳥更被不少分析視為目前全聯盟實力最完整的隊伍之一。在競爭日益激烈的分區環境下，洋基若想維持爭冠行列，勢必得盡快採取更積極的行動。