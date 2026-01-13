我是廣告 請繼續往下閱讀

一聲巨響震撼校園，馬來西亞精英大學近日發生的食堂爆炸事故，引發外界對校園安全的高度關注。校方隨即出面說明，強調將全面檢視設施狀況，確保師生安全不再受威脅。根據馬國媒體《星洲網》報導，事故發生在位於白沙羅高原（Damansara Heights）的分校，一場突如其來的爆炸造成1人不幸喪命、9人受傷，傷者中包括4名學生及1名大學職員，事件震驚當地教育圈。精英大學表示，已第一時間啟動內部檢查機制，將針對事發校園內的所有設施進行全面安全與結構完整性評估，同時也會一併檢視位於首邦市（Subang Jaya）的校園環境，避免潛在風險被忽略。校方強調，保障師生的生命安全是校方最優先的責任，未來也將持續強化安全管理流程，確保校園環境符合相關標準，讓教職員與學生能在安心的環境中學習與工作。此外，校方指出，目前已與相關政府單位、建築物業主及管理公司密切合作，針對爆炸原因展開調查。在調查結果出爐之前，發生事故的建築物將暫時關閉，禁止進入。至於學生最關心的教學安排，精英大學說明，首邦市校園目前仍照常運作，課程與教學活動不受影響，而這起意外也成為校方重新檢視校園安全底線的一記警鐘。