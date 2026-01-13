我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）官網日前刊出一篇介紹「隱藏版自由球員戰力」的專文，點名前洛杉磯道奇強投科佩奇（Michael Kopech），直言他有潛力成為自由市場上的「隱藏寶藏」，憑藉著他優異的速球被打擊率，一旦健康無虞，對任何新東家的後援防線而言都可能是關鍵補強。現年28歲的科佩奇以火球著稱，四縫線速球最快可達162公里。2024年球季他先後效力芝加哥白襪與道奇，合計繳出15次救援成功的成績。儘管生涯早期時常因控球不穩受到質疑，但轉戰道奇後，在球速與球威維持水準的同時，投球穩定度明顯提升，讓整體壓制力更上一層樓。不過2025年球季科佩奇受到右肩夾擠症候群及右膝發炎影響，僅出賽14場，留下防禦率2.45、6次中繼成功的成績，並未能在季後賽登板，這也成為他在自由市場聲量相對偏低的主因。官網分析指出，隨著迪亞茲（Edwin Diaz）、威廉斯（Devin Williams）以及蘇亞雷斯（Robert Suarez）等頂級後援投手陸續確定新去向，科佩奇之所以未成為焦點，與外界對其健康狀況的疑慮有關。不過文章也強調，只要完全恢復，他依舊具備不遜於任何一線牛棚投手的宰制能力。數據同樣也佐證其價值，報導盛讚科佩奇在2024年是聯盟比賽後段「最難被擊中的後援投手之一」，並指出道奇挺進世界大賽期間，他是陣中最具價值的投手之一。2025年登板時，他的速球平均球速達156.9公里，被打擊率僅0.103，卡特球平均146公里，揮空率高達53.3%，顯示火球威力依舊在線。