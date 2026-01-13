我是廣告 請繼續往下閱讀

日本政府及自民黨相關人士透露，日本首相高市早苗正在研議，將於月底解散眾議院、提前改選，對此，資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫分析可能有3大原因，而且也與台灣有關。矢板明夫在臉書粉專發文，日本看似處於「多事之秋」，大量棘手課題等待處理，所以在野黨並不認同高市此時解散國會的決定，認為這等於是製造政治空白，但事實上，高市正是為了消除政治空白，才會選擇現在出手，並列出3大原因：第一：政權基盤脆弱、不利於施政，「邊緣多數」讓政權極不穩定，只要有1名議員缺席或倒戈，預算案、人事案甚至重要法案，都有被否決的風險。對於1位希望大刀闊斧改革的首相來說，這種局面意味著隨時要被個別議員要脅，所以趁內閣支持率仍居高時「重新洗牌」，爭取「穩定多數」，這是高市眼中最理性的選擇。第二：整合自民黨內部的反對勢力，畢竟高市去年10月的總裁選舉只是險勝，黨內的權力基礎不牢固，菅義偉、岸田文雄與石破茂3位前首相系統的國會議員，至今仍與她貌合神離、暗中牽制，如果此時解散國會重新選舉，這些議員就必須高舉高市的政策爭取選票，等他們再次當選後，就難再公開對抗首相路線，將大幅提升高市的實際領導力。第三：與中國密切相關。高市早苗11月7日在國會應詢時，發表支持台灣的明確立場，之後就遭中國接連施壓、抗議與騷擾，日本政府亦承受了不小壓力，此時解散國會，就等於把對中政策交給國民表決，究竟是要支持挺台、強硬的路線？還是回到對中國妥協？如果自民黨在選舉中獲勝，等於給了高市一張「民意授權書」，也向北京清楚表明日本社會的立場。最後，矢板明夫總結道，這場選舉不只是權力之爭，更是方向之爭，希望親台、重視民主價值的高市早苗，能在選舉中取得勝利，為日本帶來一個更穩定、也更堅定的未來。