▲486先生（如圖）分析Cheap面對雷虎科技相當難掙脫。（圖／翻攝自486先生臉書 ＠陳延昶）

雷虎告Cheap延燒！486先生分析：恐怕破產

YouTuber「Cheap」本月9日發布1部「從豪擲20億到便當有蛆【樂天桃猿被窮養的真相】」為標題影片，探討樂天集團演變、影射雷虎科技成為特定股東的金融操作工具，使得雷虎科技怒發聲明喊告，引爆風波，對此時事針砭家「486先生」（陳延昶）今（13）日清晨發文指出，Cheap需花大錢請律師與之抗衡、恐怕坐牢，更別說必定面對破產及精神壓力的恐慌之中，「這下沒死也半條命」，話題持續延燒。486先生於社群臉書發文指出，Cheap公開指責雷虎科技，除非提出一定程度所本、有可靠的消息來源，否則根本是「小蝦米對抗大鯨魚」，如今雷虎科技硬起來開告，Cheap恐怕得面對一連串的危機⋯⋯。486先生表示，Cheap面對刑事與民事的雙重夾擊，只要有一條敗訴，以那種市值數十億上市公司的鉅額賠償金，恐怕會讓他這輩子就此完蛋，更別說證券交易法這一條是3年以上10年以下的刑責，「一旦坐牢，他這輩子就毀了。」486先生分析Cheap須承擔起恐怕破產的危險，「這種輸了就是地獄的官司，換做是我，砸鍋賣鐵也要找最厲害的律師保命。」接下來的精神壓力更可能使其崩潰，「每天面對可能破產、坐牢的陰影，吃不好睡不著」，相當難掙脫。