YouTuber「Cheap」本月9日發布1部「從豪擲20億到便當有蛆【樂天桃猿被窮養的真相】」為標題影片，探討樂天集團演變、影射雷虎科技成為特定股東的金融操作工具，使得雷虎科技怒發聲明喊告，引爆風波，對此時事針砭家「486先生」（陳延昶）今（13）日清晨發文指出，Cheap需花大錢請律師與之抗衡、恐怕坐牢，更別說必定面對破產及精神壓力的恐慌之中，「這下沒死也半條命」，話題持續延燒。
雷虎告Cheap延燒！486先生分析：恐怕破產
486先生於社群臉書發文指出，Cheap公開指責雷虎科技，除非提出一定程度所本、有可靠的消息來源，否則根本是「小蝦米對抗大鯨魚」，如今雷虎科技硬起來開告，Cheap恐怕得面對一連串的危機⋯⋯。
486先生表示，Cheap面對刑事與民事的雙重夾擊，只要有一條敗訴，以那種市值數十億上市公司的鉅額賠償金，恐怕會讓他這輩子就此完蛋，更別說證券交易法這一條是3年以上10年以下的刑責，「一旦坐牢，他這輩子就毀了。」
486先生分析Cheap須承擔起恐怕破產的危險，「這種輸了就是地獄的官司，換做是我，砸鍋賣鐵也要找最厲害的律師保命。」接下來的精神壓力更可能使其崩潰，「每天面對可能破產、坐牢的陰影，吃不好睡不著」，相當難掙脫。
【雷虎科技聲明】
針對YouTube頻道「Cheap」近日發布之影片標題:樂天集團怎麼了？從豪擲20億到便當有蛆【樂天桃猿被窮養的真相】為何富爸爸變窮酸吱，內容以聳動標題與不實資訊，惡意影射公司（雷虎科技）淪為特定股東之金融操作工具，並否定公司在無人機（UAV）領域之耕耘成果。此舉已嚴重損害公司之商譽及股東權益，特此聲明。
一、嚴正駁斥「套利工具」之說，公司專注本業經營
公司為台灣上市之合法公司，所有營運資金與股權交易均受主管機關監管。影片指控公司涉及「先個人買、再叫公司接盤」之利益輸送情節，純屬惡意虛構。公司專注模型、無人載具及醫療器材之研發製造，絕非任何個人或機構之金融炒作工具。
二、國防軍工成果不容抹黑
雷虎科技近年積極響應政府「無人機國家隊」政策，投入鉅資研發軍用商規無人機及無人艇，多次通過國防部驗測並參與國內外大型展覽，技術實力有目共睹。影片創作者無視科技研發之長週期特性，僅以短期股價波動將公司之努力簡化為「題材炒作」，此種論調不僅缺乏專業素養，更對台灣國防自主產業造成打擊。
三、財務資訊公開透明，勿散布流言觸法公司及子公司雷虎生技之財務狀況，均依規定定期公告。對於影片中使用「多年虧損」、「掛了幾十年」等誇大不實詞彙，意圖製造投資人恐慌，公司深表遺憾。
四、敬告相關人士：意圖影響股價而散布流言，已涉嫌違反《證券交易法》第155條第1項第6款之操縱股價犯罪。
雷虎科技強調，公司致力於技術創新與股東價值極大化。對於網路上之惡意中傷，公司法務部門已完成蒐證，將對相關責任人提出刑事加重誹謗及違反證券交易法之告訴，並附帶民事求償，以維護公司與全體股東之權益。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
