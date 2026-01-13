NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日步步逼近，戰績起伏的金州勇士隊管理層傳出已正式展開「搶人行動」。根據名記西格爾（Brett Siegel）爆料，勇士已向籃網隊開出一份包括庫明加（Jonathan Kuminga）和一個首輪選秀權方案的「4換1」的重量級報價，試圖引進明星前鋒小波特（Michael Porter Jr.）。此外，根據Rory Maher報導，鵜鶘隊的墨菲（Trey Murphy III）與瓊斯（Herbert Jones）也是勇士鎖定的目標，能看出球隊急欲升級側翼戰力的決心。
勇士祭出「4換1」大禮包 籃網要求更多首輪籤
據名記西格爾（Brett Siegel）報導指出，勇士隊為了得到本賽季在籃網打出準明星級數據的小波特，提出的籌碼包括庫明加、穆迪（Moses Moody）、希爾德（Buddy Hield）以及一個首輪選秀權。
然而，籃網管理層目前並未立即點頭。消息指出，籃網認為小波特本季場均25.9分、7.4籃板、3.4助攻，且三分命中率直逼四成的表現具備極高交易價值，因此希望能索取至少兩枚首輪簽。這1300萬美元的身價落差與選秀權數量的拉鋸，將成為雙方談判的關鍵。
穆迪發展不如預期 勇士「非常願意」在截止日前送走
西格爾在報導中特別點出，勇士管理層對23歲小將穆迪的發展進度感到些許失望，因此在多筆潛在交易案中，球隊都抱持著「非常願意」送走他的態度。若這筆交易能達成，勇士不僅能清出空間，更能為當家球星柯瑞（Stephen Curry）找來一位具備身高與外線威脅的頂级側翼搭檔。
搶不到大咖也有 Plan B！鎖定公鹿、公牛實力派大鎖「成本更低」
除了高居願望清單榜首的小波特外，勇士隊的補強清單還包括鵜鶘隊的墨菲（Trey Murphy III）與瓊斯（Herbert Jones）。西格爾透露，若對象換成墨菲，勇士甚至願意付出兩枚首輪簽作為代價。然而，隨著鵜鶘近期傳出已叫停相關詢價，這讓小波特躍升為勇士目前的頭號目標。
若最終無法網羅這些頂級側翼，勇士也有「Plan B」備案，可能轉向追求成本較低的實力悍將，如加福德（Daniel Gafford）、波蒂斯（Bobby Portis）或多森姆（Ayo Dosunmu），以解決禁區與防守端深度不足的問題。
消息來源：《ClutchPoints》、Rory Maher報導
