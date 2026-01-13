隨著NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日（2月5日）進入最後3周倒計時，洛杉磯湖人隊補強動向曝光。根據《The Stein Line》資深記者Jake Fischer報導，湖人隊已正式將目標鎖定在金州勇士隊的前鋒強納森·庫明加（Jonathan Kuminga）身上，試圖在競爭激烈的西區補強具備尺寸與防守能力的3D側翼。
湖人補強急迫 庫明加成為理想目標
湖人隊目前戰績23勝13敗、暫居西區第5，但球隊防守端極需能對位持球者的側翼戰力。庫明加年僅23歲，具備頂級體能與機動性，雖然他在勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）的體系中逐漸邊緣化，本季僅出賽18場且場均得分下滑至11.8分，但其潛力仍被湖人視為圍繞詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）建軍的重要拼圖。
由於庫明加在勇士的定位尷尬，市場普遍將他視為「低價買進」的理想人選。相較於鵜鶘隊赫伯·瓊斯（Herb Jones）或墨菲（Trey Murphy III）的高昂要價，湖人擁有的八村壘（Rui Hachimura）到期合約、新秀克奈特（Dalton Knecht）及未來選秀權，被認為與勇士尋求靈活性的需求更為契合。
勇士梭哈MPJ？4換1報價細節曝光
與此同時，勇士隊為了改善全聯盟第15名的進攻效率，正全力追求布魯克林籃網隊的得分好手小麥可·波特（Michael Porter Jr.，簡稱MPJ）。根據記者Brett Siegel透露，勇士隊提出的潛在報價包含：
球員：庫明加（Jonathan Kuminga）、穆迪（Moses Moody）、希爾德（Buddy Hield）
資產：1個首輪選秀權
儘管MPJ本季場均26.1分、三分命中率41.1%的數據極其誘人，但勇士內部對於是否要送出「超過1個」首輪選秀權仍有疑慮，這也成為目前雙方談判的主要拉鋸點。
1月15日庫明加限制交易解除
庫明加的交易限制預計將於1月15日（3天後）解除，屆時這場牽動湖人、勇士與籃網的多方角力將進入實質操作階段。勇士總經理小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）的目標是將庫明加轉化為能立即協助柯瑞（Stephen Curry）爭冠的輪替戰力，而湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）則是在有限的籌碼下，試圖為詹姆斯的23年賽季拼上最後一塊冠軍拼圖。
消息來源：heavy.com、The Stein Line
