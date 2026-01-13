今（13）日清晨受「輻射冷卻」影響，各地氣溫偏低，全台最低溫在新竹新埔僅有6.9度，台北則是11.9度，達到「強烈大陸冷氣團」等級，對此前中央氣象局局長鄭明典表示，從天氣系統來看，其實是兩個冷高壓之間的空檔，且預估夜晚氣溫可能比清晨高，這樣的資訊差異讓他直呼「實在不太通」。

台北11.9度　今早強烈大陸冷氣團達標

鄭明典說明，現在針對天氣預報的用詞有點兩難，如果只鎖定氣溫的話，今天早上是強烈大陸冷氣團達標，但是從天氣系統方面來看，今天其實是兩個偏弱的冷高壓之間的空檔，氣壓相對偏低，白天開始各地氣溫其實會慢慢回升。

▲周二、周三大陸冷氣團、輻射冷卻影響，各地早晚低溫再次下滑，本周都是日夜溫差較大的天氣。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
冷氣團影響氣溫卻在回升？鄭明典：實在不太通

鄭明典強調，今天新的冷高壓影響之下，夜晚氣溫可能比清晨高，反而變成強烈大陸冷氣團影響，但氣溫卻在上升，這樣的資訊差異實在不太通。

雖然白天各地逐漸回溫，不過鄭明典仍提醒，台灣上空密雲少了，各地太陽露臉或雲層透光，氣溫會比較明顯回升，民眾中午可以享受一下冬天的陽光，但預報上是有大陸冷氣團影響，以及部分的陸上強風特報，夜晚還是很涼。

▲今天台灣上空密雲減少，各地太陽露臉或雲層透光，白天氣溫會比較明顯回升。（圖／鄭明典臉書）
資料來源：鄭明典臉書

