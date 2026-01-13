我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）達拉斯獨行俠當家球星「AD」戴維斯（Anthony Davis）的傷病魔咒再度來襲。日前在對戰猶他爵士的比賽中受傷後，檢查結果證實其左手韌帶受損。獨行俠總教練基德（Jason Kidd）在今（13）日對戰布魯克林籃網賽前透露，戴維斯本週將會見醫生，以決定是否需要接受手術，若最終決定動刀，這位10次入選明星賽的明星中鋒恐將缺陣數個月之久。根據美媒《ESPN》報導，若戴維斯採取保守治療（不動手術），預計至少缺席6週；但若專家建議動刀，他不僅將缺陣數個月，甚至可能面臨賽季報銷的風險。這對於目前戰績僅14勝25敗、在西區邊緣掙扎的獨行俠來說，無疑是致命打擊。在受傷消息傳出前，獨行俠管理層正積極在2月5日交易截止日前尋求交易戴維斯的可能性，試圖調整自去年與湖人隊進行「盧卡換 AD」交易後的混亂陣容。然而，隨著這波傷勢爆發，戴維斯本季加盟獨行俠至今僅出賽29場，頻繁的傷病史讓他在市場上的價值跌至谷底，目前達成交易的可能性已微乎其微。對此，基德教練無奈表示，獨行俠早已習慣面對傷病挑戰，「這幾年我們經歷了很多，不僅僅是 AD。我們必須保持接力的心態，上場的人就必須展現職業水準。」除了戴維斯外，獨行俠主力前鋒華盛頓（PJ Washington）目前也因右踝扭傷缺陣。不過基德今日帶來了好消息，華盛頓已經開始進行場上訓練，有望在一週內重返球場。獨行俠今日將在主場迎戰戰績同樣不佳的籃網隊，在缺少戴維斯的情況下，球隊將更加依賴狀元郎弗拉格（Cooper Flagg）的發揮，試圖止住連敗陰霾。