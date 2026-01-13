昨（12）日晚間開獎的威力彩頭獎再次槓龜，這已是連續22期無人抱走大獎，但也讓威力彩下期日期1月15日（週四）的頭獎金額上看新台幣5.2億元。面對如此龐大的金額，不少上班族開始做起發財夢，若幸運一注獨得，究竟實拿多少？又能過上什麼樣的生活？經過試算，光是將獎金放定存，每月利息收入就高達60萬元，足以讓人原地退休。
📍重點摘要
⦁ 頭獎衝高： 威力彩連槓，1/15頭獎預估上看5.2億元。
⦁ 稅務法規： 財政部與會計專家指出，得主需負擔20%所得稅及千分之4印花稅。
⦁ 利息試算： 扣稅後實領約4.14億，若存入銀行定存，每月光利息就可領約60萬元。
實領金額大公開 專家揭扣稅細節
威力彩5.2億頭獎雖然誘人，但實領金額並非帳面數字。根據財政部指出，依《所得稅法》規定，中獎獎金每聯（組、注）獎額超過5000元者，應按給付全額扣取20%稅金。
此外，高點會計網「施敏財稅通」專欄資訊也特別提醒，除了20%所得稅外，中獎人領取大額獎金時，還需繳納千分之4的印花稅。
許多民眾好奇威力彩頭獎實領金額究竟剩多少？若是下期幸運一注獨得5.2億元，首先需扣除1.04億元的所得稅，再扣掉約208萬元的印花稅。
【頭獎實領公式】
⦁ 頭獎金額： 520,000,000元
⦁ 扣所得稅（20%）： 520,000,000 x 20% = 104,000,000元
⦁ 扣印花稅（4‰）： 520,000,000 x 0.004 = 2,080,000元
⦁ 實領金額： 520,000,000 - 104,000,000 - 2,080,000 = 413,920,000元
經過計算，中獎人實際領到的現金約為4.139億元（約4.14億元）。雖然少了兩成，但這筆資金對於絕大多數人來說，仍是幾輩子都花不完的天文數字。
定存利息超驚人 月領60萬躺平退休
拿到4.14億元該怎麼花？對於保守型得主來說，最簡單的方式就是「存銀行」。若以目前臺灣銀行定存年利率約1.75%來推算威力彩利息收入，這筆4.14億元的鉅款，每年可產生約724萬元的利息。
換算下來，平均每個月光是利息收入就高達60.3萬元。這意味著得主不需要動用到本金，每個月的被動收入就遠超一般企業高階主管的月薪。不少網友試算後紛紛驚呼：「真的可以馬上遞辭呈」、「每個月60萬根本花不完」、「徹底躺平的夢想就靠這張了」。
下期週四開獎 把握致富機會
回顧1月12日（第115000004期）開出的獎號，第一區為「01、09、14、17、33、38」，第二區為「 03」。雖然頭獎未開出，但也累積了更高的熱度。
威力彩下期日期定於1月15日（週四）晚間開獎，隨著頭獎金額飆升，預計將掀起一波集資與包牌熱潮。不過台彩也提醒，數據僅供參考，民眾購買彩券應量力而為，切勿過度投注，把發財夢當作生活樂趣即可。
資料來源：財政部、施敏財稅通、台灣彩券、臺灣銀行
