空軍第五聯隊飛官辛柏毅上尉本月6日駕駛F-16V執行夜航訓練失聯，空軍參謀長李慶然12日在立院備詢時證實，編號6700的F-16V戰機出廠至今沒有「模組化任務電腦（MMC）」故障紀錄，但1月4日「全球定位與慣性導航系統（EGI）」有維修紀錄，將列入後續調查重點。國民黨立委徐巧芯說，很欣慰空軍坦率承認問題，希望未來的調查，都能以正確態度面對。徐巧芯說，她在質詢時詢問戰機維修狀況，李慶然答詢時說，意外後空軍有清查機隊所有維修紀錄，確認辛柏毅駕駛的此架6700戰機，自去年10月出廠後至失事當天，沒有任何一次MMC維修紀錄。徐巧芯再提到EGI（整合式GPS系統）發生異常時，可能會導致抬頭顯示器（HUD）、螢幕無法顯示或黑屏，辛柏毅失事前也曾反映戰機高度一直往下掉、沒有狀態可以參考改正，根據相關資訊，這架6700戰機墜海前兩天的1月4日曾有「EGI Fail」的派工報修紀錄，EGI故障是否是造成戰機失事的原因？徐巧芯說，李慶然也證實，1月4日確實有EGI Fail的報修狀況，空軍不排除任何失事原因，未來調查工作也會依據這部分做調查，釐清失事原因。徐說，「很欣慰參謀長能如此坦率地承認戰機實際狀況，意外後，大家的想法一致，有問題就來找問題、有缺失就來檢討，因為空軍的態度，能讓目前仍在執行任務弟兄們更加安心，穩定他們的心情，希望未來調查，我們都能以正確的態度面對。」