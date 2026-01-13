我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨台中市長選舉陷入楊瓊瓔、江啟臣姐弟之爭，繼名嘴黃暐瀚10日指「江啟臣最後出線的機率比較高」，民進黨中央委員江和樹今天也表態，指白營支持者普遍挺江啟臣，除了強調江啟臣較有國際觀，並直指「選市長又不是選立委或議員」，若藍營定調江啟臣，希望快點與黨主席黃國昌談地方藍白的合作模式。傳聞民眾黨前主席柯文哲不排除到南部參選，曾鼓吹柯文哲選台中的江和樹今（13）日證實「台灣民眾黨在台中並沒合適的市長候選人，2026必須藍白合作」，面對民進黨立委何欣純早已開跑，他認為「如果沒有藍白合，就等於送給民進黨當市長了」。去年底民眾黨曾針對台中市2026市長、市議員選舉進行內參民調，據透露，在民眾黨沒推出人選的前提下，江啟臣支持度是楊瓊瓔的2倍以上。江和樹說，楊瓊瓔、江啟臣都是很好的人選，但台灣民眾黨內部民調很明顯地支持江啟臣。他進一步分析，市民希望台中邁向國際城市，江啟臣本身有國際觀，有利未來台中走向國際化、被世界看見。接著他說「我們選出來的市長，也是要稍微讓人家可以批評指教、也要稍微有東西，因為市長不是選立委、選議員，市長對台中市未來發展非常重要」。他表示期待國民黨候選人趕快定調、早點和黨主席黃國昌談合作，屆時白營一定全力相挺。