▲日本首相高市早苗與木村拓哉搭同班機，意外自爆是對方粉絲。（圖／美聯社／達志影像）

高市早苗收藏木村拓哉寫真集 天王嚇傻：真假？

木村拓哉拍節目外景 還原遇到首相經過

日本演員木村拓哉日前在TOKYO廣播《木村拓哉 Flow》分享他跟搞笑藝人明石家秋刀魚在飛往能登的飛機上，遇到首相高市早苗的趣事，高市早苗對他說：讓木村拓哉傻眼：「真的假的？」此外班機上還有洛杉磯道奇隊的佐佐木朗希，令木村拓哉感嘆：「真的是一班成分超濃的飛機啊。」木村拓哉透露，當時要在下飛機的時候，高市早苗在他跟明石家秋刀魚的旁邊短暫停一下，很客氣的說：「那我就先走一步了。」木村拓哉本來也只是打算回一句「辛苦了～」送她離開，沒想到高市早苗突然轉過頭來說：「你最早的那本寫真集，我一直當作寶物收藏著。」說完就下飛機了，讓木村當場傻眼直呼：「真的假的？」木村也補充說後來才知道，那趟飛機上除了首相高市早苗、明石家秋刀魚和自己之外，還有為了參加「能登復興支援棒球教室」而同行的道奇隊投手佐佐木朗希，讓他感嘆：「真的是一班成分超濃的飛機啊。」其實這段巧遇，是在今年元旦播出的特別節目《SANTAKU》拍攝外景時的情況，木村拓哉表示：「那天一早到羽田機場，要搭飛往能登的飛機，走到登機口時就覺得，欸？怎麼氣氛完全不一樣，有一堆SP（隨扈）在那邊。我還想說是不是有什麼大人物要來。結果我跟秋刀魚哥就先登機，在座位上等，接著剛剛在櫃檯看到的那些SP就一整排走進來，然後高市早苗總理就上飛機了。」木村心想「啊，是高市總理」，本來只是看著她經過，沒想到對方突然停下腳步，工作人員上前詢問：「不好意思，總理說想跟您打個招呼，現在方便嗎？」木村當時戴著口罩，坐在走道邊，秋刀魚則坐在靠窗的位置，他心想「應該不是找我吧，大概是要跟秋刀魚哥打招呼」，於是照樣坐著。結果高市首相真的走過來，先對秋刀魚說：「辛苦了。」秋刀魚立刻回了一句：「啊啊，好喔！」木村忍不住笑說：「欸，那可是總理耶。」接著高市早苗對木村說：「明石家秋刀魚先生跟我同鄉，都是奈良出身，是奈良的前輩。」木村聽完就回說：「那你們兩位都是奈良在地人囉。」一邊說一邊把口罩拉下來，笑著說：「辛苦了～」結果高市早苗一看到他的臉，瞬間倒抽一口氣，露出「是木村拓哉耶」的表情，還說了一句：「真是像做夢一樣。」接著才回到自己的座位坐下。