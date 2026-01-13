我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市議會副議長葉林傳涉嫌修法圖利賭博電玩業者，遭檢方依賭博、貪汙等罪起訴，並自偵查中即配戴電子手鐶接受科技監控。葉林傳主張，配戴電子手鐶影響接待外賓觀感，聲請改以手機定時拍照線上報到方式監控，台北地方法院審理後認為理由不足，裁定駁回，仍可抗告。檢方指控，葉林傳實際經營賭博性電玩，卻未利益迴避，利用市議員職權修正「台北市電子遊戲場業設置管理自治條例」，違法協助欣欣公司取得相關證照，涉犯賭博、貪汙等罪嫌。檢察官於2025年8月1日偵查中，命葉以手部配戴電子手鐶方式接受科技監控，迄今仍在執行中。葉林傳向法院聲請指出，自己身為台北市議會副議長，經常代表議會接待國內外貴賓、參與參訪行程，電子手鐶可能影響外賓觀感，且設備需定期充電，外出行程繁忙時不便補充電力；另在地下室或戶外場合，亦可能出現收訊不良情形，因此請求改以手機定時拍照上傳的線上報到方式替代。法院審酌後指出，科技監控的目的在於確保審判程序順利進行，避免被告逃亡，命被告配戴隨身、不可拆除的監控設備，仍有其必要性。相較之下，改以手機拍照上傳的方式，無法即時掌握行蹤，難以達成防逃目的，並不足以取代電子手鐶。裁定書指出，雖然配戴電子手鐶可能對葉林傳生活及公務執行造成一定不便，但該處分已屬對其基本權侵害相對最小的手段，並未逾越比例原則。至於葉所稱影響外賓觀感一節，法院認為電子手鐶並非體積龐大之物，亦可透過衣物遮掩，對其影響尚屬輕微，因而駁回聲請。