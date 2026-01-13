我是廣告 請繼續往下閱讀

▲梁軒安（右）認了跟蕭淑慎沒有性生活，「我們一起養貓就好了，不要再鬧出人命。」（圖／翻攝自蕭淑慎臉書）

梁軒安認跟蕭淑慎沒性生活：一起養貓就好

▲蕭淑慎（如圖）與梁軒安婚姻觀念開放，不強求對方配合。（圖／蕭淑慎KittyHsiao臉書）

蕭淑慎、梁軒安8年婚姻好開放！冤有頭債有主

49歲資深女星蕭淑慎和小15歲老公梁軒安2017年結婚，女方近日於Podcast節目《薔栗膠》自爆雙方三觀不合感情破裂，正過著無性生活，也甘願讓對方「花錢解決需求」，自己並不在意，對此今（13）日稍早梁軒安親自還原真實情況，「那天我陪她去錄節目，這些娛樂效果看看就好，最重要是她身體要顧好，到現在都持續在吃標靶的藥物，副作用會讓人比較沒有性致，我本身沒有關係，我們一起養貓就好了，不要再鬧出人命。」梁軒安被問及蕭淑慎說法，親自替婚姻狀況緩頰，「那天我陪她去錄節目，這些娛樂效果看看就好」，強調自己忙於工作，從事AI領域方面的開拓，對於性生活真的沒有多餘想像，解決不解決需求實在無從回應。梁軒安喊話外界應多關心蕭淑慎抗癌近況，「她到現在都持續在吃標靶的藥物，這個藥物不能停，副作用也會讓人比較沒有性致，希望她身體最重要，我本身沒有關係，我們一起養貓就好了，不要再鬧出人命。」回顧蕭淑慎在節目中分享的內容，男人偷吃這件事對她而言不是大事，頂多睡覺時希望老公睡遠一點，不要抱抱，「也不想給他碰」，若對方有生理需求，花錢去解決就算了，只要不要被拍到、盡失顏面即可，蕭淑慎2017年嫁給小15歲圈外人梁軒安，2024年7月，梁軒安被一名曾女指控騙財騙色，蕭淑慎也回應，表示梁軒安在外的所有行為，都與她無關，不明白為什麼夫妻一定要共同承擔，認為冤有頭債有主，而梁軒安也贊成老婆的作法，「我不會質疑她的做法或想法，唯一能做的就是照顧她、支持她。」